Star Wars Battlefront 2

Ausgabe Januar 2018

Shooter für PC, Xbox One und PS4

Optisch ist Star Wars Battlefront einfach grandios geraten. Die Schauplätze sind voller Details und wunderschön ausgearbeitet. Da sich das Spiel im Multiplayer-Modus auf die komplette Star-Wars-Ära – inklusive der neuen Episode VIII – bezieht, ist die Auswahl der Schauplätze auf verschiedenen Planeten und die Anzahl der spielbaren Helden oder fahrbaren Vehikel riesig. Das dürfte jeden Fan schlichtweg begeistern. So treffen z.B. Klontruppen auf die Erste Ordnung und Rebellen auf die Droiden-Armee der Separatisten aus der ersten Trilogie.

In der Einzelspieler-Kampagne schlüpft man in die Figur von Iden Versio, der Anführerin einer Elite-Einheit des Imperiums, der Inferno Squad. Als solche muss sie miterleben, wie der Imperator und seine riesige Raumstation in der Schlacht um Endor, aus Teil VI der Kinofilm-Reihe, untergeht. Idens Vater, ein wichtiger Imperiums-General schickt sie nun mit ihren Truppen zum Gegenschlag gegen die Rebellen. Leider verpufft die schöne Idee, eine Soldatin des Imperiums zum Protagonisten des Geschehens zu machen, zu früh, denn es ist beinahe unmöglich, die Motivation der Heldin nachzuvollziehen.

Auch wenn die erzählerischen Zwischensequenzen sehr aufwendig produziert wurden und die Synchronsprecher ihr Bestes geben, will es mit der Identifikation mit der Spielfigur nicht so recht klappen, zumal die Hintergrundgeschichte zu dünn bleibt. Da entschädigt es nur wenig, dass man ab und zu eine Legende aus den Filmen spielen kann, wie etwa Han Solo oder Luke Skywalker. Immerhin stößt das Spiel inhaltlich sinnvoll in die Lücke zwischen Episode VI und VII.

Die Spielmechanik der Kampagne lässt einiges zu wünschen übrig. Sehr oft muss der Spieler sich gegen mehrere, stupide anrollende Gegner-Wellen wehren. Für Abwechslung sorgen da nur ein paar Sequenzen, in denen man in eines der verschiedenen typischen Star-Wars-Fahrzeuge steigen darf.

Gelungener erscheint da schon der Mehrspieler-Modus des Spiels, der von Beginn an richtiges Star-Wars-Feeling aufkommen lässt und wirklich wunderschön anzusehen ist. Bis hin zu feinen Details auf den Uniformen der Sturmtruppen ist an beinahe alles gedacht worden, was optisch für stimmungsvolle Atmosphäre sorgt. Im Modus “Galaktischer Angriff” gibt es diverse Skript-Sequenzen und zahlreiche computergesteuerte Statisten, die für ein belebtes Schlachtenszenario sorgen. Dazu gibt es den passenden, authentischen Sound, den man aus den Kinoblockbustern kennt, vom Blaster bis zum Tie-Fighter.

Leider kann der Spieler vor Beginn des Matches nicht selbst entscheiden, in welcher Welt und Ära er spielen möchte. Außer dem Spielmodus bleibt daher alles dem Zufallsgenerator überlassen. Das Spielsystem, das Level-ups mit einem Sternkarten-System aus Loot-Boxen verzahnt, die nach einem Zufallsprinzip gefüllt sind, sorgt für eine geballte Ladung Frust, da der Spieler im Grunde keinen gezielten Einfluss nehmen kann, wie sich seine Figur entwickelt. Wer seine Lieblingsklasse stetig verbessern möchte, dürfte daher bald die Lust verlieren. Die Lootboxen, die man sich mit erspielten Credits kaufen kann, enthalten meist sogar Upgrades, die nicht der Klasse entsprechen, die man gerade spielt.

Mangels effektiven Kartensystems kommt zudem keine wirkliche Gruppendynamik oder Team-Strategie auf. Die Tatsache, dass man nach seinem virtuellen Ableben wieder am ursprünglichen Startpunkt der Map respawned, sorgt dafür, das man erst einmal viel Laufarbeit leisten muss, um wieder ins Zentrum des Geschehens zu gelangen. Dadurch gehen außerdem einige taktische Möglichkeiten verloren. Für mehr Motivation sorgt hingegen Punkte, die man für Abschüsse und das Erfüllen von Missionszielen erhält. Diese kann man z.B. für den temporären Einsatz von Kampfläufern oder Helden wie Captain Phasma oder Boba Fett ausgeben.

Sehr gelungen ist hingegen der Modus “Sternenjäger-Angriff”, bei dem bis zu 24 Spieler bekannte Star-Wars-Schiffe steuern dürfen und damit mehrstufige Raumschlachten mit verschiedenen Missionszielen ausfechten. Die einzelnen Vehikel haben dabei spürbar verschiedene Flugeigenschaften und Fähigkeiten.

Insgesamt ist Star Wars Battlefront 2 ein guter Shooter, der sich vor allem an Fans richtet, die in einer prachtvollen, detailreichen Kulisse Schlachten schlagen wollen, die sich authentisch anfühlen. Hohe Anforderungen an die Spieltiefe sollten dabei nicht gestellt werden.

