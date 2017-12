The Inner World – Der letzte Windmönch

Ausgabe Januar 2018

Point&Click-Adventure für PC

Vor vier Jahren hat die Flötennase Robert die abstruse Spielwelt Asposien – irgendwo im Inneren eines Planeten liegend – vom diktatorischen Windmönch Conroy befreit. Den unsympathischen Tyrann, dessen Ziehsohn und Novize Robert selbst einst gewesen ist, hat dieser kurzerhand versteinert. Dumm nur, dass der junge Naivling kurze Zeit später selbst zu Stein wird, damit die folgenden Entwicklungen in seiner Heimat verpennt und zu Beginn des neuen Abenteuers erst einmal bewegungsunfähig ist. Mit Hilfe seiner treuen Taube Hack, gelingt es allerdings recht bald, ihn wieder ins aktive Leben zurückzurufen. Zu seinem Leidwesen muss der kleine Antiheld erfahren, dass in den drei Jahren, die er nun verschlafen hat, die alte Führungsriege den ehemaligen Diktator zum Märtyrer erklärt hat. Robert und die Bevölkerung der Flötennasen gelten nunmehr als Verräter.

Der erzählerische Kniff der Hersteller vom Ludwigsburger Studio Fizbin (Publisher: Headup Games), Robert zu Beginn orientierungslos erscheinen zu lassen, ermöglicht es Neueinsteigern des lange erwarteten, zweiten Asposien-Point-and-Click-Adventures, alles Nötige über die bisherige Geschichte zu erfahren. Schließlich hat Robert nach der langen Abwesenheit eine Menge Fragen an seine Mitbewohner. Wieder in der Stadt angekommen, erlebt er die drastischen Veränderungen in seiner Heimat dann auch hautnah. Ein faschistisches Regime, die “Conroyalisten”, angeführt vom Bösewicht Emil, hält die Fäden in der Hand und sinnt darauf, die Flötennasen zu vernichten.

Das Szenario erinnert stark an den Nationalsozialismus und die Judenverfolgung im Dritten Reich. So ist auch das Symbol der “Conroyalisten”, eine rote Fahne mit schwarzer Brezel auf weißem Grund, eine offensichtliche Anspielung auf das Nazi-Regime. Trotz des sehr ernsten Hintergrundes ist “Der letzte Windmönch” aber kein wirklich düsteres Spiel geworden, auch wenn das Thema mit dem nötigen Respekt behandelt wird. Das überdrehte Asposien, mit seinen schrägen, teilweise ein bisschen schluffigen Charakteren und seltsamen Kreaturen wirkt meist eher fröhlich und warmherzig. Die handgezeichnete Umgebung weist liebevoll gestaltete Details auf und die hübsch animierten Figuren erwecken Sympathien, mal abgesehen von Schurke Emil und seinen Handlangern. Glaubwürdig zum Leben erweckt werden sie zudem von ausgezeichneten Sprechern. Witzige und intelligente Dialoge tun ein Übriges zur gelungenen Atmosphäre des Spiels.

Im zweiten Teil der “Inner World”-Reihe kann der Spieler zwischen den Charakteren des aus dem ersten Abenteuer bekannten Trios Robert, Laura und der Taube Hack wechseln. Das ist sogar erforderlich, denn jeder der drei hat eigene Spezialfähigkeiten. So kann Hack beispielsweise dank seiner Flugfähigkeit höher gelegene Orte und Gegenstände leichter erreichen.

Beim Rätseldesign sind die Macher kein großes Risiko eingegangen und setzen vielmehr auf konventionelle Adventure-Kombinationsrätsel, bei denen ein schier unendlich füllbares Inventar zur Verfügung steht. Es empfiehlt sich, alles einzusacken, was nicht niet- und nagelfest ist. In einer innerhalb der Rätsel überschaubaren Anzahl von Schauplätzen kann man die Gegenstände dann miteinander oder mit den Hotspots im Bild kombinieren. Lösungen liegen zwar nicht immer direkt auf der Hand, aber extreme Kopfnüsse gibt es nicht. Und sollte der Spieler mal auf dem Schlauch stehen, bietet sich die Nutzung eines stufenweise funktionierenden Hilfssystems an. Es beginnt mit sanften Denkanstößen und wird zunehmend offensichtlicher. Eine Hotspotanzeige kann eingeblendet werden. Neben klassischen Aufgabestellungen gibt es ein paar Musik-Rätsel und verschiedene Minispiele.

