Virtuose Gitarrenmusik

Roberto Legnani spielt in der Stadtbibliothek Leverkusen

Roberto Legnani ist auf großer Deutschland-Tournee. Im Januar gibt der international bekannte Gitarrist in Leverkusen ein ganz besonderes Konzert: eine Hommage an die Gitarre und ihren zauberhaften, natürlichen vollen Klang. Er präsentiert virtuose und klassische Kompositionen, darunter Bekanntes wie z. B. „Recuerdos de la Alhambra“ von Francisco Tárrega, aber auch von Legnani wieder entdeckte Meisterwerke, sowie seine Eigenschöpfungen, u.a. „Moods from the Song of King David“.

Unter den musikalischen Highlights sind „La Catedral“ von Agustín Barrios, eine der „Le Rossiniane“ aus Opus 119 von Mauro Giuliani sowie formvollendete Kompositionen aus Deutschland, Irland, Italien und Spanien. Mit Milongas und Valses Porteños zaubert er die Heiterkeit und Melancholie Lateinamerikas auf das Podium. Das Programm bietet Musik voller Nostalgie, ein vortreffliches Stück Kulturgeschichte.

Er ist der Meister des sauberen Tons, einer seltenen Technik unter Gitarristen. Mit gewaltigen Klang- und Farbnuancen lässt Roberto Legnani eine eindringliche Atmosphäre entstehen. Durch die Klarheit und die Vielseitigkeit der musikalischen Wiedergabe sowie durch seine hohe Virtuosität begeistert der „Magier der Gitarre“ immer wieder sein Publikum.

Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse ab 19.30 Uhr. Weitere Informationen und Ticketreservierung: www.tourneebuero-cunningham.com und Tel. 07852 – 93 30 34.

25.01.2018, 20h, Stadtbibliothek Leverkusen

