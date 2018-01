Drama in New York

Ausgabe Januar 2018

„West Side Story“ wieder in Köln

1957 begann mit der Premiere am New Yorker Broadway der weltweite Triumphzug der „West Side Story“. Vier großartige kreative Köpfe entwarfen damals ein dramatisches Musical, das neue Maßstäbe setzte: Jerome Robbins (Idee und Choreografie), Arthur Laurents (Buch), Leonard Bernstein (Musik) und Stephen Sondheim (Gesangstexte). Die Geschichte einer großen Liebe und zweier erbittert verfeindeter Großstadtgangs berührt auch heute noch die Herzen der Zuschauer. Und immer wieder sorgen die weltbekannten Songs wie „Maria“, „America“ oder „Somewhere“ für Gänsehaut. In Köln wird der Musical-Klassiker mit der Originalchoreografie und in der preisgekrönten Inszenierung von Joey McKneely aufgeführt.

„West Side Story“: 9.-14.1., Di-Fr 19.30h, Sa 15h + 19.-30h, So 14.30h + 19.30h, Musical Dome Köln, www.kölnticket.de, 20,60-100 €

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!