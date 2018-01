Ab nach Australien!

Ausgabe Januar 2018

Anzeige: Kunst der Aborigines

Zum ersten Mal widmet das Rautenstrauch-Joest-Museum der zeitgenössischen Kunst australischer Aborigines eine eigene Ausstellung. Die Kunst der Aborigines, deren Ursprünge in der Sand-, Körper- und Felsenmalerei liegen, gilt als die älteste kontinuierliche Kunsttradition der Welt. In Kooperation mit der Freiburger Galerie ARTKELCH werden die Werke der zwei führenden Künstlerkooperativen einander gegenübergestellt: dem Spinifex Arts Project aus der Great Victoria Desert in Westaustralien und dem Buku-Larrŋgay-Mulka Centre der Yolŋu im nordöstlich am Meer gelegenen Arnhemland. Auf der Suche nach ihrem Platz in der Moderne kämpfen Aborigines um den Erhalt, die Weiterentwicklung und Anerkennung ihrer Kultur. Hierbei ist die Kunst nicht nur eine wichtige Ausdrucksform, sondern ermöglicht auch politischen Einfluss und wirtschaftliche Selbständigkeit. Seit vielen Jahren organisieren sich Aborigines in sogenannten community-based Art Centres und nutzen Malerei und Skulptur, um ihr kulturelles Erbe zu sichern und weiterzuentwickeln.

Während in der Wüste die moderne Malereibewegung der Aborigines erst Anfang der 1970er Jahre begann, gehört Kunst aus dem Arnhemland zu den frühen indigenen Kunstformen Australiens. Inhaltlich am zentralen Thema der Schöpfungsmythen der „Traumzeit“ orientiert verbindet die beiden Künstlergemeinschaften in der Wüste und am Meer die Auseinandersetzung mit dem Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart, dem Spirituellen mit dem Säkularen, den Menschen und ihrem Land. Unabhängig von den Kunststilen, die sich deutlich voneinander unterscheiden, haben beide Kunstzentren ihre Malerei schon früh politisch eingesetzt, um tausende Jahre alte Land- und Seerechte gegen die bis heute fortwährende Enteignung durchzusetzen. Die Energie der Schöpferahnen ist in den kraftvollen Werken der Spinifex ebenso gegenwärtig wie in den schimmernden Energiemustern der Yolŋu. Auch ohne Vorwissen über Schöpfungsgeschichte, Land und Identität der beiden Künstlergruppen, haben die Werke ihre ganz eigene kraftvolle Ausstrahlung. Heute sind sie weltweit Bestandteil bedeutender Museen und Privatsammlungen.

WÜSTE – MEER – SCHÖPFERMYTHEN – Aboriginal Art der Spinifex und Yolŋu: Noch bis zum 4.3.2018 Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt, Cäcilienstraße 29-33, Köln, Telefon 0221 / 221 – 313 56, www.museenkoeln.de/rjm, www.facebook.com/rjmkoeln, Di-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, 1. Do im Monat: 10-22 Uhr, (an Feiertagen 10-18 Uhr), Mo geschlossen

