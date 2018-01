Alaaf im Festzelt

Ausgabe Januar 2018

Viva Colonia feiert am Südstadion zugunsten vom Kölschen Hätz

Am Südstadion heißt es jetzt Viva Colonia. Das ehemalige Kölschfest feiert am 3. Februar zugunsten vom Kölschen Hätz, dem Förderverein für krebskranke Kinder. Neben den Höhnern werden die Bläck Fööss, Kasalla und viele weitere Größen des Kölner Karnevals auf der großen Bühne stehen und für beste kölsche Partystimmung sorgen. Von jedem verkauften Ticket gehen fünf Euro ans Kölsche Hätz. Schirmherr ist auch in diesem Jahr wieder Peter Stöger, der im vergangenen Jahr gemeinsam mit den Veranstaltern 17.000 Euro an „Dat Kölsche Hätz“ übergeben konnte. Danach geht’s von Weiberfastnacht bis Karnevalssonntag weiter. Bis zu 30.000 Karnevalisten sind dann in dem 5000 Quadratmeter großen Zelt jeck unterwegs. Mit Gaffel Kölsch und dem Besten an kölscher Musik wird den ganzen Tag bis in die Nacht hinein geschunkelt.

Viva Colonia Special: Benefizveranstaltung zugunsten „Dat kölsche Hätz“, 3.2., 14.30h

Viva Colonia: 8.2., 10/18h, 9.2., 18h, 10.2., 18h, 11.2. 18h

Tickets unter: www.viva-colonia.koeln, Infos zu den exklusiven VIP-Logen-Angeboten gibt’s per Mail unter vivacolonia@3d-cologne.de oder über die Hotline (0 22 32) 15 08 18.

