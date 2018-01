Erster Karnevals-Emoji von Gilden Kölsch

Ausgabe Januar 2018

#makestippefottsexyagain

Jeder kennt sie, jeder liebt sie, jeder nutzt sie: Emojis. Diese Erfindung macht seit Ende der 1990er Jahre so manch trockene Textnachricht zu einem amüsanten Leseerlebnis. Viele hundert unterschiedliche gibt es, über sie wurde bereits geforscht und 2015 war ‚Emoji‘ das Wort des Jahres in Großbritannien. Inspiriert wurde Gilden Kölsch vom aktuellen Song „Guten Morgen Barbarossaplatz“ der Band Querbeat, die dem klassischen Karnevalselement „Stippefott“ zu neuer Popularität verhelfen will (#makestippefottsexyagain). Bei Gilden Kölsch, dem offiziellen Kölsch-Partner des Festkomitees Kölner Karneval und einer Band wie Querbeat, die besonders im Karneval zuhause ist, liegt es nahe, dass auch das kreierte Emoji der fünften Jahreszeit entspringt: Es ist das Stippeföttche. Allerdings reiben hier nicht zwei uniformierte Gardisten ihre Allerwertesten aneinander, sondern zwei Musiker, die durch bunte Kleidung und Brass-Instrumente an die Bandmitglieder erinnern. Entwickelt wurde es von Gilden Kölsch und der Agentur OnlineDialog. Im App Store wird sie seit Kurzem als Sticker unter dem Namen „Gilden Kölsch: Stippefott“ angeboten. Alle Karnevalsbegeisterten können den Sticker dort kostenlos runterladen und in ihre iMessage-Unterhaltungen einfügen. Dieses Emoji wird sich sicherlich rasch verbreiten und nicht nur im Fasteleer genutzt.

