Peter Brings als Blumenwerfer

Ausgabe Januar 2018

Hommage an das Graffiti des Streetart-Künstlers Banksy

Das neue Brings-Plakat von Gaffel erinnert an ein Motiv des bekanntesten Streetart-Künstlers der Welt: der Blumenwerfer von Banksy. Das Original befindet sich an einer Hauswand in Bethlehem. Ein Mann mit halb verhülltem Gesicht und Halstuch wirft Blumen statt Molotow-Cocktails oder Steine. Diese Botschaft thematisiert Brings neuester Sessionshit „Liebe gewinnt“, eine gefühlvolle Ballade mit dem Refrain: „Wir werden frei sein, wenn wir uns lieben, es wird vorbei sein mit all den Kriegen.“ Moritz Künster, der bereits einige Brings-Plakate umgesetzt hat, fotografierte Blumenwerfer Peter Brings auf dem Parkplatz an der Halle Tor 2. Als Hintergrund diente lediglich eine weiße Wand. Herausgekommen ist starkes, lebendiges Plakatmotiv, das auch für das Albumcover verwendet wurde. „Die Botschaft des Songs wurde eindrucksvoll in einer expressiven Bildsprache umgesetzt“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Das Motiv wird sicherlich für starke Aufmerksamkeit sorgen.“

Das A2-Poster, Autogrammkarten und den entsprechenden „CGN DRINKING TEAM“ Hoodie gibt es unter: www.gaffel.de/brings

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!