Denkmal meets Magazinparty

Ausgabe Januar 2018

Anzeige: Party in besonderem Ambiente

Zu Beginn des neuen Jahres wird den Partygästen am Freitag, 19. Januar mit dem „Bogen 2“ am Gladbacher Wall wieder eine neue Location vorgestellt. Das denkmalgeschützte Backsteingebäude wurde 1895 erbaut. Mit hohem Aufwand haben die Betreiber des „Bogen 2“ die bisher ungenutzten historischen Räumlichkeiten komplett ausgebaut – den unverwechselbaren Charme der Räume mit zahlreichen Säulen und Rundbögen aber haben sie erhalten. Die Partygäste dürfen also gespannt sein auf eine ganz besondere Magazinparty in einer neuen Location mit unverwechselbarem Ambiente. Das Team der Magazinparty und DJ Michael Weber freuen sich schon jetzt darauf.

Tanzen! Die Magazinparty: 19.1., 21h, Bogen 2, Tickets

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!