1. FC Köln: Spielball-Versteigerung

Ausgabe Januar 2018

Siegtor-Schütze Christian Clemens signierte den Ball für die Auktion

Köln jubelt! Gestern besiegte der 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach mit einem 2:1. Gebrochen wurde der Bann bereits am letzten Spieltag der Hinrunde, als der 1. FC Köln den lang ersehnten ersten „Dreier“ der Saison einfuhr. United Charity versteigert jetzt ein echtes Andenken an die Partie vom 16.12.2017 für den guten Zweck: den Original Spielball, persönlich signiert von Christian Clemens, dem Schütze des Siegtores beim Duell gegen den VFL Wolfsburg. Den Erlös der Auktion „Zum Rückrunden-Start: Der Spielball des 1. FC Köln mit der Signatur von Christian Clemens“ geht ohne Abzug von Kosten an die Stiftung 1. FC Köln weiter. Diese fokussiert sich auf die vier Kernthemen Bildung, Fairplay, Gesundheit und Toleranz. Die Stiftung des Bundesligaclubs unterstützt Projekte für Kinder und Jugendliche im Rheinland, die helfen, soziale Nachteile aufzuholen.

Zur Versteigerung: www.unitedcharity.de/Auktionen/Spielball-Koeln-signiert

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!