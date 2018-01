Ausgabe Januar 2018

Flexibles Minihaus – schön, gesund und bezahlbar

Die kompakten Module der FlyingSpaces sind prädestiniert für urbane Nachverdichtung – als Anbau, Dachaufsatz oder als smarte Single-Häuser. FlyingSpaces kosten nur einen Bruchteil vergleichbaren Wohnraums in der Stadt, lassen sich stapeln, gruppieren oder nebeneinander reihen, funktionieren als Atelier oder Büro, als WG- ebenso wie als Single-Appartement. Gerade in Ballungszentren ist die Nachfrage nach modernem Wohnraum zigfach größer als das Angebot, Baugrund ist rar und kaum noch bezahlbar, viele Grundstücke sind klein und Randparzellen oft ungünstig geschnitten. In dieser Situation erweisen sich FlyingSpaces als perfekte Lösung: flexible Räume für moderne Ansprüche, für jedes Alter und für jede Situation – die genial einfache Antwort auf den Wandel der Lebens- und Arbeitsbedingungen unserer Zeit. Als zukunftsweisendes Kooperationsprojekt zeigt das WOHNIDEE-FlyingSpace ein multifunktionales Wohnkonzept mit vielen smarten Techniklösungen – aber vor allem präsentiert es sich als vollwertiges komfortabel und geschmackvoll gestaltetes Zuhause.

Plug and Stay

Der Wohn-, Büro- oder Freizeitkubus wird fix und fertig per Tieflader an Ort und Stelle gebracht, mit einem Kran aufgestellt und innerhalb weniger Stunden von einem eingespielten Schwörer-Montageteam erstellt. Große Eingriffe in die Umgebung sind dabei nicht notwendig – Punktfundamente genügen. Auch Dachaufstockungen im Bestand sind aufgrund des geringen Eigengewichts der FlyingSpaces problemlos möglich. Sobald das Modul an seinem Platz steht, wird es nur noch an Wasser, Abwasser, Elektrizität und Kommunikation angeschlossen. Die Räume verfügen – je nach Bedarf – über eine Sanitärausstattung, Kücheneinrichtung, sogar Beleuchtung. Schon am gleichen Abend ist der Einzug mit den eigenen Möbeln möglich – und selbst die liefert SchwörerHaus als kostengünstige Einbaulösung aus der eigenen Design-Schreinerei auf Wunsch gleich mit. FlyingSpaces sind so konstruiert, dass man sie bei veränderten Umständen ohne großen Aufwand abbauen und an einen neuen Standort mitnehmen kann. Dank Fertigung „Made in Germany“ ist eine lange Lebensdauer garantiert. Das zukunfts- und designorientierte Konzept für günstigen Wohnraum mit Festpreisgarantie entstand in Zusammenarbeit mit den Expertinnen von WOHNIDEE und diesen Qualitätspartnern aus der Möbel-, Küchen-, und Sanitärbranche: Schramm-Werkstätten, Schöner Wohnen Farbe, MeisterWerke, Schüller Küchen, imm cologne, Geberit, Keramag, Kludi und Hülsta-Sofa.

Daten & Fakten:

Bauweise: Holztafelbau mit Lamellenfassade, Abmessung: 14,50 m x 4,35 m, Wohnfläche: 49,79 m², Raumprogramm: Wohnen/Essen/Kochen 31,12 m², Schlafen 11,32 m², Dusch-Bad 5,71 m², WC 1,64 m², Haustechnik: kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung, Intelligente Haussteuerung via App

