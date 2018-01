Nix aanzetrecke?

Ausgabe Januar 2018

Die schönsten Karnevalsflohmärkte Kölns

Viele kennen dieses Problem: Mit Weiberfastnacht ist der Höhepunkt des Karnevals beinahe erreicht und um das gebührend zu feiern, muss natürlich ein ausgefallenes Kostüm her. Natürlich bieten viele Karnevalsgeschäfte tolle Kostüme an, wer aber etwas genauer auf seinen Geldbeutel achten will, für den eignen sich sicherlich die Karnevalsflohmärkte an der Lutherkirche, in der Lotta oder der Stunksitzungs Kostümflohmarkt im E-Werk.

Was euch dort alles rund um das perfekte Kostüm erwartet, erfahrt ihr bei den Kollegen von ksta.de.

