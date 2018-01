Rock und Blues-Klassiker

Ausgabe Januar 2018

Januar-Konzerte mit Phil ze Loud

Sänger u. Gitarrist Ducki (ex HARDBEATS u. Lucky Duck & The Local Heroes) und Drummer Willi lernten sich 2013 bei gemeinsamen Sessions mit diversen Kölner Musikern kennen. Willis Band Phil Ze Loud hatte sich nach vielen Jahren erfolgreicher Auftritte aufgelöst. Mit Gitarrist Wolli Wurzel und Bassmann Menki Menkenhagen, mit denen Ducki und Willi auch bei SOUL DELICIOUS spielen, wurden beide Bands fusioniert und reaktiviert und so aus den „Heroes“ die neue „ALL TIME ROCK“ Band „LUCKY DUCK & PHIL ZE LOUD“.

Präsentiert werden Rock u. Blues Klassiker (u. a. “Natural Born Boogie”, “Cinnemon Girl”, “Walking by myself” oder “White Wedding”) gemischt mit Rock-Hymnen wie “Radar Love”, “All Right Now”, “Born to be wild”, “Rebel Yell” oder “Wishing Well”! Guter erdiger Rock & Roll eben. Zum Abrocken, Abfeiern und Mitsingen …

Phil ze Loud spielt am Samstag, 20. Januar, um 21 Uhr im „Zum Pitter“, Merowinger Str. 2, Köln, und am Samstag, 27. Januar, um 20.30 Uhr im Gohrer Landgasthaus, Kirchplatz 7, Dormagen.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!