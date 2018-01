Ausgabe Januar 2018

Stylepark zeichnet die 20 interessantesten Neuheiten der imm cologne 2018 aus.

Die Design- und Architekturplattform Stylepark hat die 20 interessantesten Neuheiten der imm cologne 2018 gekürt. Die ausgezeichneten Produkte, die vom Teppich bis zu einer würfelförmigen Lichtsteuerung im Bad reichen, sind nach Ansicht der Jury herausragende Beispiele für aktuelles Wohndesign. Alle Preisträger werden ab dem 15. Januar 2018 in der Ausstellung “Stylepark Selected” in den Räumen des Museums für Angewandte Kunst Köln (MAKK) in einer vom Designstudio Relvão Kellermann eigens entwickelten 3D-Animationstechnik gezeigt. Unter den Designern der prämierten Produkte finden sich bekannte Namen wie Stefan Diez, Alfredo Häberli oder Sebastian Herkner. Aber auch Jungstars wie Victoria Wilmotte, die 2016 mit ihrem Tisch “Pli” für die Marke Classicon Furore gemacht hat, oder Lucie Koldova, die in diesem Jahr “Das Haus” auf der imm gestaltet hat, zeichnen für herausragende neue Produkte verantwortlich. Und ebenso rückt ein Entwurf des bereits 1998 verstorbenen Jahrhundertdesigners Verner Panton erneut ins Rampenlicht: Vitra hat seinen “Panton Chair” mit einer spektakulären Chromoberfläche versehen, die den Stuhl nach Ansicht der Jury ein halbes Jahrhundert nach seinem ersten Erscheinen erneut zu einer der wichtigsten Messeneuheiten macht.

Antonia Henschel (Sign Kommunikation), Markus Frenzl (Hochschule für angewandte Wissenschaften München), Foto: Jörg Puchmüller © Stylepark Farah Ebrahimi (E15), Stefan Diez (Stefan Diez Office), Marianne Goebl (Artek), Foto: Jörg Puchmüller © Stylepark Installation von Vitra, Foto: Jörg Puchmüller © Stylepark Ausstellungsansicht, Foto: Jörg Puchmüller © Stylepark

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Stylepark in Zusammenarbeit mit der imm cologne unter dem Label “Stylepark Selected” vor der Messe die besten Neuheiten ausgewählt und in seinem OnlineMagazin vorgestellt. Der Erfolg des Formates hat die Macher bewegt, dieses Jahr einen Schritt weiter zu gehen. Mit dem MAKK konnte man einen Partner gewinnen, der mit der großen Halle in seinem denkmalgeschützten Museumsbau von Rudolf Schwarz aus dem Jahr 1957 einen idealen Rahmen für das neue Ausstellungsprojekt zur Verfügung stellt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung als vierter Partner begleitet und unterstützt das Ereignis medial. Stylepark, imm cologne, MAKK und FAZ möchten mit der Veranstaltung dauerhaft einen neuen Anlaufpunkt für alle Designinteressierten während der Einrichtungsmesse in der Kölner Innenstadt schaffen.

Stylepark Selected imm 2018 at MAKK: bis 21.1., Mi-Sa 10-22h, So 10-18h, Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK)

