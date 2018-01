Empfindsame Stimme

Ausgabe Januar 2018

Aynur Doğan kehrt nach Köln zurück

Aynur Doğan ist eine der bekanntesten kurdischen Sängerinnen der Türkei. Spätestens seit ihrem Auftritt in Fatih Akins Istanbul-Musik-Dokumentation „Crossing the Bridge“ hat sie auch in Deutschland eine große Fangemeinde. Im Jahr 2015 gab sie mit ihrer empfindsamen bis erdigen Stimme ihr Debüt in der Kölner Philharmonie. Nun kehrt Aynur Doğan mit neuen, selbst komponierten Songs zurück.

Aynur Doğan: 20.1., 20h, Kölner Philharmonie

