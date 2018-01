Unsere Tipps fürs Wochenende

Ausgabe Januar 2018

Ihr wisst noch nicht, wo ihr am Wochenende hin sollt? Wir verraten es euch!

Freitag – Tanzen & Schunkeln

Lachende Kölnarena 2018

Der Kult geht in die nächste Runde. In dieser Session sind u.a. dabei: Bläck Fööss, Höhner, Brings, Paveier, Räuber, Cat Ballou, Kasalla, Querbeat, Marita Köllner, Miljö, Klüngelköpp, Cöllner, Domstürmer, das Dreigestirn und die traditionellen Korps.

19.1.,19h, LANXESS arena

Tanzen! Die Magazin-Party

Bei der “Magazin-Party” des “Kölner Stadt-Anzeiger” ist der Name in jedem Fall Programm: Tanzen! Damit dies auch bestens klappt, hat der erfahrene Plattendreher Razoof wieder jede Menge tanzbare Beats im Gepäck – ein Mix aus aktuellen Clubhits und Groove-Classics.

19.1., 21h, Bogen 2

Samstag – Jet ze laache

Mach mir den Single! e-mail

Das Kabarett A-Z ist ein Kleinod der Kölner Theaterszene – in jeder Hinsicht. Tatsächlich birgt das Haus einen der kleinsten Theatersäle der Stadt. Betrieben wird es von Corinne Walter und Frank Zollner, die als Künstlerduo genauso heißen wie ihr Domizil. Neben einigen ausgesuchten Gastspielen stehen die beiden an den meisten Tagen höchstpersönlich auf der Bühne und erfreuen das Publikum mit wechselnden Programmen. Dabei handelt es sich zumeist um Dauerbrenner, mittlerweile auch bei “Mach mir den Single!”. In einer Mischung aus Theaterstück und Kabarettprogramm liefern sich Neusingle Britta und der mehrfach geschiedene Kurt einen verbalen Schlagabtausch zu einem nie versiegenden Thema.

20.1., 19:30h, Kabarett A-Z

Katie Freudenschuss e-mail

Ein Abend mit Katie Freudenschuss ist wie ein gelungener Abend mit Freunden. Aber wie das nun mal so ist mit Freunden – sie sagen die Wahrheit. Und die ist bekanntermaßen manchmal wunderbar rührend und im nächsten Augenblick genauso bitterböse.

20.1., 20:30h, Comedia Theater

Sonntag – Von Kuba nach Köln

Ballet Revolución

Mit Hits von u.a. Justin Timberlake, Justin Bieber, Coldplay, Adele, George Michael und Calvin Harris, neuen Choreografien und aufregenden Kostümdesigns vom Maestro des Glams Jorge González ist die Tanzshow aus Kuba ein aufregendes Bühnenereignis.

21.1., 14h, Musical Dome Köln

Und? Ist für euch etwas dabei?

