﻿Auftakt zum Jubiläumsjahr

Ausgabe Januar 2018

Spektakuläre Illumination des Schokoladenmuseums

In diesem Jahr feiert das Kölner Schokoladenmuseum sein 25 jähriges Bestehen. Um diesen Anlass gebührend zu feiern, wird es über die nächsten Monate hinweg ein breitgefächertes Programm zu Ehren des Museums und natürlich der Schokolade geben. Den Höhepunkt erreichen die Feierlichkeiten dann am 31. Oktober, wenn schon wie zur Eröffnung des Museums 1993 eine große Gala stattfinden soll. Bis dahin fließt allerdings noch viel Wasser den Rhein hinunter und am Schokoladenmuseum vorbei. Dennoch ließen es sich die Verantwortlichen, allen voran Geschäftsführer Dr. Christian Unterberg-Imhoff, nicht nehmen, dass Jubiläumsjahr standesgemäß einzuläuten und ihr Schmuckstück am Rheinauhafen in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. So wurde im Rahmen der Auftaktveranstaltung am gestrigen Abend, die neue Beleuchtung des Museums feierlich in Betrieb genommen.

Bereits seit vergangenem März wurde mit dem Beleuchtungsspezialisten a·g Licht aus Bonn an einem neuen Konzept zur Beleuchtung des Museums gearbeitet. Dieses Basiert auf modernster LED- und Steuerungstechnik und soll, unter anderem mit Hilfe diverser Farbakzente, den verschiedenen Bereichen des Schokoladenmuseums neues Leben einhauchen. “Die neue Beleuchtung ist auch ein Dank an die Kölner. sie haben unser Museum in 25 Jahren immer wieder besucht und es erst zu dem gemacht, was es heute ist. So sind wir ein echtes Stück Köln geworden. Nun wollen wir dazu beitragen, das schöne Rheinpanorama noch schöner zu machen”, so Unterberg-Imhoff.

Weitere Informationen, insbesondere zum Jubiläumsprogramm, unter: www.schokoladenmuseum.de

