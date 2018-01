Ausgabe Januar 2018

Arbeit spielt eine zentrale Rolle für das Leben in der Gesellschaft. Und damit auch für Inklusion, also für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Am Flughafen Köln/Bonn sind jetzt 16 ausgezeichnete Fotoarbeiten zum Thema zu sehen. In den prämierten Ergebnissen des Fotowettbewerbs „Mensch – Arbeit – Handicap“, den die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ausgerichtet hat, wird Inklusion konkret. Die Werke reichen von emotionalen Momentaufnahmen über klassischen Reportagereihen bis hin zu analytisch durchkonzipierten Fotoserien. Bis zum 19. Februar 2018 ist die Ausstellung rund um die Uhr in der Bahnverteilerebene des Terminal 2 zu sehen. Im Anschluss zieht sie auf den Bonner Münsterplatz. Der Eintritt ist an beiden Orten frei.

Impressionen aus früheren Standorten der Ausstellung und der Preisverleihung « Zurück 1 | 3 Weiter » Foto: BGW/Joy Kröger Die Preisträger gemeinsam. Foto: BGW/Joy Kröger “Blinde Expertin” – Portrait einer medizinischen Tastuntersucherin. Foto: Selina Pfrüner e-mail

„Mensch – Arbeit – Handicap“: bis 19.2., Flughafen Köln/Bonn. Weitere Informationen zu den Ergebnissen des Fotowettbewerbs „Mensch – Arbeit – Handicap“ gibt es unter: www.bgw-online.de/fotowettbewerb

