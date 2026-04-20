Atelier Theater: Die Highlights im Mai 2026

ANDREA VOLK: FLURFUNK! BÜRO UND BEKLOPPTE

Investigativ, frech und am Puls der Zeit: Frau Volk besteht neue Büroabenteuer zwischen Digitalisierung, Leitbildwandel und Kaffeeküche. Wieder an Bord: Drachen-Doris, Günther, Bio-Susanne und Azubi Jason-Patrick. Dabei stehen alle „Auf Störung“ – der Kaffeeautomat, die alleinlebenden Kollegen, die im Homeoffice seltsam werden, und erst recht die neuen Inhaber aus den USA. Und während man es sich noch im Kleinteiligen bequem macht, droht eine neue Herausforderung: Eine Messe, live, agil, in Präsenz und nüchtern! Doch was tun, wenn sich die Oberbosse aus den USA plötzlich ankündigen, der Sprinter abgeschleppt ist und Bio-Susanne den VIP-Parkplatz für eine Klimademo nutzt. Wie schön, dass das völlig überteuerte Messehotel eine Sauna zum Entspannen bietet. Wie schlimm, wenn man dort auf die Kollegen trifft. Freuen Sie sich auf einen Kabarettabend schön wie ein nasser Hut auf einem verschwitzten Schädel.

Sa 09.05.26, 20:00

EVA EISELT: JETZT ODER SIE

Das Ende des PatriarChats – du hast die Gruppe verlassen. Eva Eiselt ist längst kein Geheimtipp mehr. Die Haushaltsgerätepreise vom Stuttgarter Besen bis zur St. Ingberter Pfanne hat sie längst abgeräumt und so springt die aktuelle Trägerin des Deutschen Kabarettpreises energiegeladen auf die Bühne und speist nebenbei mehrere Kilowattstunden in unser geistiges Stromnetz. In ihrem brandneuen Programm geht sie lustvoll an Grenzen, geht über sie hinweg, löst sie auf – immer spielfreudig, gewitzt und überraschend, mit einem Hang zur schweren Leichtigkeit. „Jetzt oder Sie“ – wann ist eigentlich jetzt und wer ist sie? Wie schön wäre es, unabhängig zu sein und frei? Dabei sind wir schon von der Freiheit abhängig! Dennoch bleibt Eva Eiselt ihr eigener Herr – und das als Frau – und gibt alles, für das, was wir immer wieder dringend brauchen: Einen schönen Abend!

Fr 15.05.26, 20:00

CASSY CARRINGTON: STURMFREI (PREMIERE)

Cassy Carrington, Kölns Drag Queen of Pop, begeistert seit 16 Jahren ihr Publikum und bleibt dabei konsequent 25 – auf wie jenseits der Bühne. In ihrer neuen Show überschreitet sie Grenzen: Nicht nur wie gewohnt die Stufen ins Publikum (manchmal verbringt sie dort mehr Zeit als auf der Bühne), sondern auch in den Themen ihrer Moderationen und Songs. Cassy zeigt sich direkter, humorvoller, sinnlicher und selbstironischer als je zuvor. Dazu präsentiert sie brandneue Popsongs aus ihrem gleichnamigen Album „Sturmfrei“ und nimmt sich die künstlerische Freiheit, intime Selbstreflexion mit ausgelassenen Tanzexzessen und klaren politischen Statements zu verbinden. Ihre Vielseitigkeit überrascht, ihr Charme vereint – und das Publikum geht mit. Am Ende fühlt sich alles ein bisschen an wie dieser sturmfreie Abend aus der Jugend.

Mi 27.05.26, 20:00

KATHI WOLF: 10 JAHRE BEST OF

Kathi Wolf feiert 10 Jahre Kabarett! Ein Jahrzehnt voller Rollen, Pointen und Psychopartys – und jetzt kommt das Beste vom Besten (und Schlechtesten)! Was als reines Rollenkabarett begann, wurde über die Jahre zu einem unverwechselbaren Mix aus politischem Kabarett, bissiger Stand-up-Comedy und überraschend viel Musik. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Charme, Scharfsinn und Wahnsinn hat sich Kathi Wolf einen festen Platz auf den Kleinkunstbühnen Deutschlands erspielt und ist Stammgästin im TV – und das wird jetzt gefeiert! In ihrer Best-Of-Show lässt sie noch einmal sämtliche Kultfiguren und Lieblingsrollen aus ihren bisherigen vier Programmen aufleben.Natürlich lassen es sich auch Kathis skurrilste Bühnenfiguren nicht nehmen, höchstpersönlich zum Jubiläum zu erscheinen – jede mit ihrer ganz eigenen Gratulation im Gepäck. Zwischen Glückwünschen, Rückblicken und* Wortgefechten entsteht ein Abend voller Überraschungen, Widersprüche und kabarettistischer Eskalation. Dabei verspricht die Kathi Wolf nicht nur ein Wiedersehen mit ihren besten Nummern – nein, sie ist fest entschlossen, auch ihre schlechteste Nummer aller Zeiten nochmal auszugraben. Warum? Weil sie’s kann. Und weil Humor auch weh tun darf. Ein Abend zwischen Realität und Rolle – ehrlich, albern, anarchisch. 10 Jahre Kathi Wolf – das ist kein Jubiläum, das ist eine Kathistrophe mit Ansage!

Sa 30.05.26, 20:00

Atelier Theater, Roonstr. 78, 50674 Köln, Tickets unter: www.ateliertheater.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!