Blue live in Bonn

Das Programm der KUNST!RASEN Saison 2026, die von Freitag, 3. Juli 2026 bis einschließlich Samstag, 29. August mit mehr als 20 Veranstaltungen auf dem idyllischen Gelände in Bonn-Gronau, stattfindet, nimmt weiter Form an.

Die britische Boyband Blue erlebt ein unglaubliches Revival. Das Phänomen ist größer als je zuvor. Nach einem unglaublichen Run auf die Tickets ihrer Jubiläumstour, das Konzert in Köln, Palladium am 6. Mai 2026 war innerhalb weniger Tage ausverkauft, kommen Blue nun am 27. August auch nach Bonn auf den KUNST!RASEN.

Nach über zwei Jahrzehnten im Musikgeschäft erleben die vier Londoner ein wahres Comeback: Hits wie „All Rise" und „One Love" erobern dank Social Media eine völlig neue Generation von Fans, während auch treue Anhänger die Band auf ausverkauften Tourneen durch Europa feiern.

Die britische Boyband Blue – bestehend aus Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan und Simon Webbe – erlebt derzeit ein bemerkenswertes Revival, das ihre außergewöhnliche Langlebigkeit in der internationalen Musikszene unter Beweis stellt. Seit ihrer Gründung in London und ihrem ersten Hit „All Rise" im Jahr 2001 haben die vier Musiker eine beeindruckende Karriere aufgebaut, die bis heute anhält. Mit über 16 Millionen verkauften Tonträgern weltweit, zehn Top-10-Singles in Großbritannien und drei Nummer-1-Alben gehört Blue zu den erfolgreichsten britischen Bands ihrer Generation. Ihre Erfolge wurden mit prestigeträchtigen Auszeichnungen wie den Brit Awards und MTV Asia Awards gewürdigt. Besonders bemerkenswert sind auch ihre Kollaborationen mit Musiklegenden wie Elton John und Stevie Wonder, die das hohe Ansehen der Band in der Branche unterstreichen. Das Repertoire von Blue umfasst zahlreiche unvergessliche Hits, darunter „One Love", „U Make Me Wanna" und „Sorry Seems To Be The Hardest Word", die alle zu Klassikern der 2000er Jahre geworden sind und heute auch bei jüngeren Hörer*innen großen Anklang finden. Dies zeigt sich besonders bei der überaus erfolgreichen Greatest-Hits-Tour, die in Großbritannien mit drei ausverkauften Shows im prestigeträchtigen London Palladium beginnt und mit einer komplett ausverkauften Arena-Tour in Italien fortgesetzt wird. Seitdem gastiert die Band in ganz Europa, dem Nahen Osten und Asien. Dabei zeigt sich die zeitlose Qualität ihrer Musik deutlich am anhaltenden Erfolg ihrer Hits, die sich dank einer neuen Generation von Fans auf der ganzen Welt zu einem viralen Phänomen in den sozialen Medien entwickeln. Blue hat sich geschickt an die digitale Ära

angepasst und ist auf Instagram und TikTok durch neu interpretierte Videos ihrer größten Hits präsent geworden, die bereits zig Millionen Aufrufe generiert haben. Mit Blick auf das Jahr 2026, in dem Blue ihr 25-jähriges Bestehen feiert, arbeitet die Band an einem besonderen Jubiläumsprojekt.

Dieses beinhaltet sowohl ein neues Studioalbum „Reflections“, das bereits am 9. Januar 2026 veröffentlicht wurde, als auch eine umfassende Tournee, mit der die vier Musiker ihre außergewöhnliche Karriere würdigen und gleichzeitig neue musikalische Akzente setzen. Die anhaltende Popularität und die Fähigkeit, generationsübergreifend zu begeistern, machen Blue zu einem der beständigsten Acts der britischen Popmusik.