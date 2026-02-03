Dein Moment im Rampenlicht

Anzeige

Die Chance deines Lebens – Ein Aufruf an alle kölschen Originale

Es gibt Momente, die ändern dein Leben. Momente, in denen du auf der Bühne stehst, das Licht der Scheinwerfer auf dein Gesicht fällt, und du merkst: Das ist es. Das bin ich. Genau das habe ich mir immer erträumt.

Für viele Kölnerinnen und Kölner bleibt das ein stiller Traum. Für dich könnte es jetzt Wirklichkeit werden.

Der legendäre Köbes sucht sein nächstes Gesicht

Das preisgekrönte Comedy-Musical „Himmel und Kölle" schreibt gerade eine neue Erfolgsgeschichte. Über 600 Vorstellungen, Standing Ovations, 170.000 begeisterte Zuschauer – und eine Weiterempfehlung von 98 Prozent. Das ist nicht einfach ein Musical. Das ist ein Monument der kölschen Lebensfreude, ein Fest für alle, die diese Stadt mit ihrem Herzen lieben.

In dieser Show schlüpfen immer wieder prominente Gäste in die Rolle des Super-Köbes – jenes legendären Brauhaus-Kellners, der die kölsche Seele verkörpert wie keine andere Figur. Jürgen Becker war da, Tom Gerhardt, Mirja Boes, Isabel Varell. Und Henning Krautmacher – der ehemalige Frontmann der Höhner, die Stimme Kölns selbst – hat diese Rolle bereits über 50 Mal zum Leben erweckt. Jetzt gibt er den Staffelstab für eine Aufführung weiter. Und er sucht dich.

Du brauchst keine glatte Biografie – du brauchst Herz

Hier ist das Geheimnis: Du musst nicht singen können. Du musst nicht tanzen können. Du brauchst keine Theaterausbildung, keine Jahre auf der Bühne, keinen perfekten Text im Schlaf. Nein.

Was Henning sucht, lässt sich nicht in Curriculum Vitae pressen. Er sucht Originale. Menschen, die die kölsche Seele haben – diese einzigartige Mischung aus Humor, Frechen, Wärme und unverschämtem Charme. Menschen, die spüren, was es bedeutet, Kölnerin oder Kölner zu sein. Menschen mit Haltung, Humor und Herz.

Der Köbes im Musical ist keine Nebenrolle. Es ist eine kleine, aber entscheidende Figur – eine, die das Wir-Gefühl der Stadt auf die Bühne trägt. Jedes Mal, wenn die Zuschauer hören, wie die Rolle mit Authentizität, mit echtem kölschen Lebensgefühl ausgefüllt wird, erkennen sie sich selbst wieder. Sie singen mit. Sie lachen. Sie fühlen sich zu Hause.

× Erweitern Veranstalter

Deine Bewerbung: Ein kurzes Video und eine große Chance

Die gute Nachricht: Der Weg zur Bühne ist denkbar einfach. Du brauchst dein Smartphone. Du brauchst deine Freunde oder deine Familie. Du brauchst eine Ecke, die dir gefällt – deine Lieblingsbar, dein Wohnzimmer, die Uferpromenade. Und du brauchst die Bereitschaft, für 30 bis 60 Sekunden einfach du selbst zu sein. Drehe ein Video, in dem du erklärst, warum du auf diese Bühne gehörst. Was ist dein kölsches Lebenselixir? Wie würde dein Köbes aussehen? Welche Energie bringst du mit? Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – aber: Es muss mit Charme und Humor überzeugen. Es muss echt sein.

Dann teile dein Video auf Facebook oder Instagram, markiere @himmelundkoelle und nutze den Hashtag #himmelundkoelle. Fertig.

Henning selbst wertet aus – und er wird sich Zeit für dich zu nehmen

Das ist nicht irgendein Casting, bei dem deine Bewerbung in einer endlosen Datenbank verschwindet. Henning Krautmacher selbst ist die Jury. Und er wird sich in Ruhe alle Videos ansehen – um dir die Aufmerksamkeit zu geben, die deine Leistung verdient. Das ist Respekt. Das ist Ernst gemeint.

Gesucht wird nicht eine lange Liste von Kandidaten. Gesucht wird eine Person – oder eine – die wirklich etwas Besonderes ist. Die nicht nur mitspielt, sondern die Rolle lebt. Und die dann an einem Live-Terminen in der Volksbühne am Rudolfplatz auf der Bühne steht – vor echtem Publikum, unter echtem Licht, mit echtem Applaus.

Das ist nicht einfach eine Nebenrolle – das ist dein Moment

Wenn du ausgewählt wirst, lernst du die Rolle in einem Probentermin mit dem ganzen Ensemble. Das ist schnell erledigt – die Rolle ist relativ simpel zu spielen.

Und ja: Der Abend, an dem du spielst? Henning wird als Zuschauer im Saal sitzen. Der Mann, der 50 Mal den Köbes verkörpert hat, wird dein Spiel anschauen. Das ist der Moment, in dem alles zusammenkommt – dein Traum und die Bühne, auf der er sich erfüllt.

Die aktuelle Spielzeit läuft noch bis 29. März 2026. Deine Bewerbung muss bis 12. Februar eingehen. Das heißt: Du hast jetzt noch Zeit zu überlegen, zu drehen, zu schicken.

Hier geht's zur Bewerbung:

https://super-koebes.himmelundkoelle.de/