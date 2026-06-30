Die Ärzte 2027 in der LANXESS arena

Manchmal kommen sie wieder. Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen.
Alle Infos zur Tour und zu die ärzte immer auf www.bademeister.com
die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027
08.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle
09.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle
12.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle
13.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle
14.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle
17.04.2027 – Chemnitz – Messe
20.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA
21.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA
24.04.2027 – Düsseldorf – PSD BANK DOME
26.04.2027 – München – Olympiahalle München
27.04.2027 – München – Olympiahalle München
29.04.2027 – Köln – LANXESS arena
30.04.2027 – Köln – LANXESS arena
01.05.2027 – Köln – LANXESS arena (Zusatztermin)
04.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena
05.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena
08.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena
09.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena
12.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle
13.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle
15.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt
16.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt
19.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion
20.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion
24.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle
25.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle
27.05.2027 – Freiburg – Sick-Arena
29.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt
30.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt
01.06.2027 – Hannover – ZAG Arena
02.06.2027 – Hannover – ZAG Arena
05.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide
06.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide