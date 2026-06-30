Die Ärzte 2027 in der LANXESS arena

Manchmal kommen sie wieder. Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen.

Alle Infos zur Tour und zu die ärzte immer auf www.bademeister.com

die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027

08.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle

09.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle

12.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle

13.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle

14.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle

17.04.2027 – Chemnitz – Messe

20.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

21.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

24.04.2027 – Düsseldorf – PSD BANK DOME

26.04.2027 – München – Olympiahalle München

27.04.2027 – München – Olympiahalle München

29.04.2027 – Köln – LANXESS arena

30.04.2027 – Köln – LANXESS arena

01.05.2027 – Köln – LANXESS arena (Zusatztermin)

04.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena

05.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena

08.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena

09.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena

12.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle

13.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle

15.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt

16.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt

19.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion

20.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion

24.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle

25.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle

27.05.2027 – Freiburg – Sick-Arena

29.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt

30.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt

01.06.2027 – Hannover – ZAG Arena

02.06.2027 – Hannover – ZAG Arena

05.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide

06.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide