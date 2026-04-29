ELHartz Promotion: Ausgewählte Highlights im April und Mai

Zwischen Rocklegende, A-cappella-Kult, Fußballhumor und Basketballshow bündelt ELHartz Promotion im April und Mai fünf sehr unterschiedliche Abende, prominent, unterhaltsam und live auf der Bühne.

The Harlem Globetrotters „100 Years World Tour“

Die Harlem Globetrotters feiern 2026 ihr 100-jähriges Bestehen und kommen mit ihrer „100 Years World Tour“ auch nach Deutschland. Seit ihrer Gründung 1926 in Chicago steht das Team für eine einzigartige Verbindung aus sportlicher Klasse, Entertainment und Haltung. Was einst als selbstbewusste Antwort auf Ausgrenzung begann, wurde zu einer globalen Basketball-Ikone. Bis heute begeistern die Globetrotters mit spektakulären Trickwürfen, artistischer Ballkontrolle, atemberaubenden Dunks und temporeichem Witz, der den Court zur Bühne macht. Dabei ist ihre Show weit mehr als Nostalgie: Sie erzählt von einem Team, das Basketballkultur geprägt und zugleich gesellschaftliche Zeichen gesetzt hat. Ob als sportliche Pioniere, Popphänomen oder Publikumsmagnet – die Harlem Globetrotters verbinden seit einem Jahrhundert Höchstleistung mit Leichtigkeit und machen jedes Gastspiel zu einem generationsübergreifenden Live-Erlebnis.

30. April, 20h, Castello, Düsseldorf

Francis Rossi „An Evening of Francis Rossi’s Songs from the Status Quo Songbook an more…”

Francis Rossi bringt auf seiner Tour „An Evening of Francis Rossi’s Songs from the Status Quo Songbook and more…“ nicht nur die wichtigsten Quo-Klassiker auf die Bühne, sondern auch Songs, die er in diesem Rahmen bislang noch nie gespielt hat. Der Abend verbindet Musik und Erinnerungen zu einem sehr persönlichen Rückblick auf sechs Jahrzehnte Rockgeschichte. Rossi erzählt von über 100 Auftritten bei „Top Of The Pops“, vom Live-Aid-Auftakt 1985, von seinem Leben mit Rick Parfitt, von großen Hits, kuriosen Missgeschicken und Begegnungen mit anderen Stars. Gespielt wird überwiegend auf der Acoustasonic-Gitarre, die dem Material einen intimeren Ton verleiht. So entsteht kein lauter Rockabend, sondern eine konzentrierte Werkschau, in der Songs und Geschichten gleichermaßen tragen. Zum 77. Geburtstag und auf womöglich letzter Gastspielreise zeigt sich Rossi dabei als Musiker, Erzähler und britischer Humorist in einer Person.

04. Mai, Lichtburg, Essen & 15. Mai, Theater am Tanzbrunnen, Köln, beide 20h

Flying Pickets – „Onwards & upwards Tour“

The Flying Pickets knüpfen nach ihrem 40-jährigen Jubiläum mit der „Onwards & Upwards Tour“ an ihre lange Erfolgsgeschichte an. Seit „Only You“ 1983 als erster A-cappella-Song überhaupt die Spitze der Charts erreichte, gilt die britische Formation als eine der bekanntesten Vocal-Gruppen Europas. Ihr aktuelles Live-Programm setzt auf Energie, Tempo und stilistische Vielfalt: zwischen Rock, Pop, Soul, Funk und ruhigen, intimen Momenten. Dazu kommen Songs des neuen Albums „Onwards & Upwards“ ebenso wie bekannte Titel aus dem Repertoire. Mit stimmlicher Präzision, Spielfreude und typisch britischem Humor bleibt die Gruppe auch nach vier Jahrzehnten eine feste Größe ihres Genres.

05. Mai, 20h, Harmonie, Bonn

Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs

Mit „Immer Glück ist Können“ bringt Arnd Zeigler seine „Wunderbare Welt des Fußballs“ erneut auf die Bühne und setzt dabei auf genau jene Mischung, die auch seine TV-Präsenz seit Jahren prägt: Fachkenntnis, Fankultur, Ironie und Liebe zum Spiel. Nach mehr als 200 Live-Auftritten widmet sich Zeigler in seinem dritten Bühnenprogramm erneut den Eigenheiten des Fußballs – von kernigen Typen und kultigen Sprüchen bis zu skurrilen Toren und den ewigen Gesetzmäßigkeiten des Geschäfts. Dabei geht es nicht nur um Humor, sondern auch um die Frage, was die Faszination Fußball trotz Kommerzialisierung, unübersichtlicher Regeln und vorhersehbarer Meisterschaften weiter ausmacht. Zeigler nähert sich dem Thema mit Witz und Leidenschaft und erinnert daran, dass der Fußball weit mehr ist als ein Ergebnis: nämlich ein emotionales Band, das Menschen verbindet und gemeinsame Erlebnisse schafft.

06. Mai, 20h, Brückenforum, Bonn