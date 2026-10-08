100-jährige Brauhauskultur

Das traditionsreiche Brauhaus Fischenich an der Weyerstraße 71 hat nach längerem Leerstand wieder seine Türen geöffnet. Hinter dem Neustart stehen die Inhaber des Joode Lade, Danijar Joo und Tobias Nait-Kabache, sowie Christian Lambertz, der als erster Stammgast des Kultlokals im Belgischen Viertel bekannt ist.

Der Standort blickt auf eine lange Geschichte zurück. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1821. 1921 wurde dort die „Bier- und Malzbrauerei Gerhard Fischenich“ gegründet. An diese Tradition knüpft das Betreiber-Trio bewusst an.

„Wir möchten die besondere Geschichte dieses Hauses wieder sichtbar und erlebbar machen“, sagt Danijar Joo. „Das Brauhaus Fischenich soll wieder ein lebendiger Treffpunkt für das Veedel werden.“

Auch optisch orientiert sich das Brauhaus an einem klassischen Kölner Wirtshaus von vor mehr als 100 Jahren. Ein Originalgemälde erinnert an Brauereigründer Gerhard Fischenich. Dazu kommen kölsche Details und Kunst aus dem Veedel. Ein besonderes Stück Kölner Geschichte hat ebenfalls seinen Platz gefunden: Ein originaler Wasserspeier aus dem Kölner Dom. Die Menütafel gestaltete die Kölner Veedels- und Kneipenkünstlerin Judith Geusen.

Auch beim Service lebt die Brauhaustradition mit dem klassischen Köbes weiter. Im Ausschank gibt es Mühlen Kölsch und das originale Koch’sche Malzbier aus der Brauerei zur Malzmühle mit 2,4 Prozent Alkohol. Hinzu kommen Gaffel ZERO,O und Gaffels Fassbrause.

Das Brauhaus soll wieder ein Treffpunkt für das Veedel werden. Stammtische sind ausdrücklich willkommen, vom Buchclub über den Sportverein bis zum Karnevalsverein. Die Spiele des 1. FC Köln werden gezeigt, und auch der Karneval bekommt seinen festen Platz. Geöffnet ist freitags ab 17 Uhr, samstags und sonntags ab 13 Uhr.

Brauhaus Fischenich, Weyerstraße 71, 50676 Köln, @brauhaus_fischenich