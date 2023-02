Abendessen „überm“ Rhein

Stellt Euch vor, Ihr zwei, im kleinsten Restaurant Kölns. Nicht nur das: Das Restaurant schwebt über den Rhein und schenkt Euch einen spektakulären Blick auf das Stadtpanorama. Genießt das Fünf-Gang-Menü, das Euch ins schwebende Restaurant gereicht wird. Genießt den Moment mit Euch. Mit einem Glas Wein. Mit Köln. Unvergesslich. Und wer weiß, vielleicht zeigt sich zum Dessert noch der atemberaubende Sonnenuntergang hinter den Domspitzen.

Am 29.04. habt Ihr die Möglichkeit gemeinsam ein gemeinsames Abendessen im kleinsten Restaurant Kölns zu erleben! Das steht auf dem Programm:

18h: Welcome Aperitif – Wehmut mit Aecht Bitter im Eventraum der Kölner Seilbahn

19h: Sie beziehen Ihre Gondel. Die Speisen und Getränke des Fünf-Gang-Menüs reichen wir Ihnen in einer Picknicktasche in Ihre Gondel. Den Hauptgang servieren wir zur 4. Rundfahrt.

Das 5-Gang Menü sieht wie folgt aus:

1. Rundfahrt ca. 19-19:30h Knuspriges Parmesan Gebäck mit Tomatenstaub Jahrgangssekt Riesling | Rheinhessen | Stefan Breuer | Piccolo 0,2

2. Rundfahrt ca. 19:30-19:45h Lauwarmer Szechuan Pfeffer Tee | Birnen Pickles Makrelen Wan Tan

3. Rundfahrt ca. 19:45-20h Citrus gebeizter Lachs | Erbsen Custard | Meerrettich Radieschen | Borretsch Anpfiff Kerner | Nahe | Tobias Rickes | 0,25l

4. und 5. Rundfahrt ca. 20-20:30h Short Rips Stroganoff | Spitzkohl | Möhren Senf-Kaviar | Petersilien-Öl Assemblage Cuvée aus Merlot & Cabernet Sauvignon | Nahe | Tobias Rickes | 0,25l

6. Rundfahrt ca. 20:30-20:45h Kalter Kaffee | Überraschungsei: Ananas | Kokos Passionsfrucht Kardamom | Meringue

7. Fahrt bis ca. 21h Sonnenuntergang genießen

Der Veranstalter Kirberg Catering stellt sich vor:

Catering machen wir seit 1982. Eine lange Zeit. Und das Schöne ist: Wir tun das, was wir tun, immer noch gerne. Immer wieder gerne. Voller Freude darauf aus, Gäste zu bewirten, ihnen einen schönen Tag oder Abend zu bereiten, sie zu bekochen, sie zu überraschen mit Atmosphäre, mit etwas, was in Erinnerung bleibt. Wir lieben es Geschmack zu kreieren, der ungewöhnlich ist, der Menschen glücklich macht. Wir sind kreativ. Wir sind mutig. Auch wenn es dafür manchmal eins auf die Mütze gibt. Wir sind unkonventionell. Von Beginn an.

Die Kölner Seilbahn

Seit über 65 Jahren zählt die Kölner Seilbahn zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt und wurde 1957 zur Bundesgartenschau errichtet, um die beiden Ufer des Flusses in der Höhe der Zoobrücke, in Deutz und in Riehl zu verbinden. Die Kölner Seilbahn bietet die schönsten Aussichten aus der Vogelperspektive. Die Faszination, hoch über dem Rhein zu schweben und dabei auf Kölns atemberaubendes Panorama zu schauen, erlebten bereits mehr als 20 Millionen Fahrgäste.

