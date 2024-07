Altstadt entdecken

Die Altstadt ist das historische Stadtzentrum und die beiden unterschiedlich hohen Türme des gotischen Doms sind ihr markantestes Wahrzeichen. Da sind wir uns alle einig. Aber ob und wo man hier ausgeht, steht auf einem anderen Blatt. Wir testen uns wieder einmal durch.

Bei unserem Besuch in Harry‘s New York Bar im Frühjahr ist uns ein ganz besonderes Schmuckstück ins Auge gefallen: das Restaurant LeBistrot99 im Dorint Hotel am Heumarkt. Da haben wir heute einen Tisch reserviert und sind bei unserer Ankunft erneut begeistert. Hier ist alles eine Augenweide und die Karte vielversprechend. Souschef Julian Lübke zaubert aus regionalen Zutaten innovative Gerichte mit Pariser Bistro-Charme. Dem sind wir erlegen und freuen uns auf das Flanksteak, den Lachs-Tatar mit Reibekuchen, die Fusilli mit frischen Pfifferlingen, den Salat mit gebackenem Ziegenkäse und die Currywurst mit Trüffelpommes. Dazu bringt uns Gastgeberin Nadine Ernesti-Heller ein Sion vom Fass. Da bleiben wir Kölsch - französische Küche hin oder her. Wie nicht anders zu erwarten war, schmeckt alles ganz hervorragend. Wir gönnen uns noch Nachtisch: unterschiedliche Sorten Sorbet und Crème brûlée mit Espresso natürlich. Dann trennen wir uns schweren Herzens von diesem traumhaften Ort und ziehen ein Hotel weiter.

Mit dem gläsernen Fahrstuhl fahren wir im Maritim hinauf bis zur obersten Etage. Im Bellevue angekommen, sind wir kurz sprachlos. Diese Aussicht - unfassbar. Alles da, was KölnerInnen lieben: Vater Rhein und der Dom. Wir stellen uns auf einer Art Extra-Balkon an einen Stehtisch und haben von hier aus alles im Blick. Auch den Kellner, der uns den Wunsch nach Sion Kölsch umgehend erfüllt. Die Abendsonne wärmt unsere Gesichter, in denen sich ein zufriedenes Grinsen festgesetzt hat. Das wird uns noch den ganzen Abend begleiten. Wir verlassen die Dachterrasse und werfen noch einen letzten Blick auf den breiten Strom, bevor wir runterfahren und dann an ihm entlang zum Dom im Stapelhaus ziehen.

Wir gehen erst einmal hinein, dann auf die Terrasse und entscheiden uns schließlich für einen Tisch auf der grünen Wiese, so dass wir unser Dom Kölsch mit Aussicht auf den Rhein trinken können. Hier herrscht reges Treiben und die flanierenden Menschen sind so bunt und vielfältig wie man es von einer Millionenstadt erwarten darf. Die Gäste im Brauhaus haben Appetit und großen Durst, so dass der Köbes ordentlich zu tun hat. Sogar „Kölsch to go“ wird hier angeboten. In Flaschen. Toller Service!

Ein Wegbier macht für uns keinen Sinn, denn nur einen Steinwurf entfernt kehren wir ins Extrablatt am Alter Markt ein. Das ist extrem beliebt und die etwa 200 Sitzplätze auf der Terrasse bereits besetzt. Wir gehen also rein und machen es uns in der ersten Etage bequem. Von hier aus haben wir freie Sicht auf den Gastraum im Erdgeschoss und den Alter Markt mit dem Jan-von-Werth-Brunnen in der Mitte. Kennt ihr die Geschichte dahinter? Jo erzählt sie uns und kaum ist er fertig, haben wir die Stange Peters Kölsch geleert und machen uns auf zu unserem letzten Stopp für heute.

Das Rathausglöckchen ist nicht weit und vor allem bei den Nachteulen beliebt. Selbst wenn die meisten Kneipen, Brauhäuser und Restaurants schließen, ist hier noch das Licht an und ordentlich was los. Wir stellen uns an die Theke und lauschen dem Wirt bei einem Sion Kölsch andächtig, wenn er seine Geschichten der illustren Gäste früherer Zeiten preisgibt. Und noch heute gibt es hier ein paarmal im Jahr eine kleine Travestie-Show. Wahnsinn! Wir werden Augen und Ohren offenhalten. Das möchten wir nicht verpassen. Es gibt immer mehr zu entdecken, als man denkt. Einfach großartig!

