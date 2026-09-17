Unkompliziert, kölsch und seit 45 Jahren eine feste Adresse am Eigelstein: Das Anno Pief feiert am Freitag, 18. September 2026, ab 19 Uhr seine Wiedereröffnung. Zum 45-jährigen Jubiläum gibt es dabei eine besondere Zeitreise: Am Eröffnungsabend gelten Preise wie vor 45 Jahren.

Das Anno Pief liegt in der geschichtsträchtigen Gasse „Im Stavenhof“, einer ehemaligen und einst berüchtigten Bordellmeile am Eigelstein. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1981 gehört die Kneipe fest zum Veedel und hat sich ihren ursprünglichen Charakter bis heute bewahrt.

Nach 25 Jahren unter der Leitung von Kult-Wirt Patrick hat 2026 der neue Inhaber Jörg das Anno Pief übernommen. Am gemütlichen Charakter der klassischen Kölner Kaschämm soll sich jedoch nichts ändern. Auch künftig geht es vor allem um drei Dinge: Kölsch trinken, Fußball gucken und Karneval feiern.

Dazu gehört selbstverständlich frisch gezapftes Mühlen Kölsch. Ohne viel Schnickschnack steht das Anno Pief für das, was eine kölsche Veedelskneipe ausmacht: zusammen am Tresen stehen, miteinander verzälle, Fußball schauen und kölsche Tön hören.

Anno Pief, Im Stavenhof 8, 50668 Köln, Tel. 0221-130 08 27, E-Mail: anno-pief@zirden.com