Wir haben Lust auf ein bisschen Urlaubsfeeling und machen uns auf den Weg nach Bedburg. Um genau zu sein, starten wir in Alt-Kaster: Wir wollen uns am „Werwolf-Wanderweg“ probieren. Der startet am Agatha-Tor, führt an der Mühlenerft und am Kasterer See vorbei. Wunderschön und lohnenswert - auch für nicht so sportliche Zeitgenossen machbar. Wir beenden ihn am Bedburger Schloss. Wow, was für ein unglaubliches Bauwerk.

Foto: Roland Breitschuh

Wir finden, dass wir uns eine Stärkung redlich verdient haben und kehren ins Luca Steakhaus ein. Elegant und stylisch kommt es daher. Mit bodentiefen Fenstern, die freien Blick auf die Terrasse gewähren. Hier kann man sich einfach nur wohlfühlen. Wir vertiefen uns gleich in die Karte und entscheiden uns für eine bunte Mischung an Vorspeisen - mittlerweile schon geliebter Standart. Vom Haus bekommen wir warmes Olivenbaguette mit Dips. Alles köstlich. Hmmm! Zu den Hauptgerichten bestellen wir uns ein Gilden Kölsch. Ausgewählt haben wir: Filet- und Rumpsteak, Lamm Carré, ein Doraden-Filet und einmal frisches Gemüse vom Grill. Ein bisschen fleischlastig heute, aber wir sind auch im Steakhaus. Dem Koch können wir dann bei der Zubereitung zuschauen. Er ist seit 20 Jahren im Beruf und bereitet alles mit Liebe zu. Das sieht man und das schmeckt man natürlich. Alle Sonderwünsche berücksichtigt und auf den Punkt. Hammer! Zum Dessert nehmen wir Espresso dazu. Das Mango Sorbet ist unser Favorit.

Foto: Roland Breitschuh

Dann brechen wir auf und gehen ein paar Schritte weiter in die Altstadt-Stuben direkt neben dem alten Rathaus. Geschichte schnuppert man hier wirklich an jeder Ecke. Das Gebäude ist schön renoviert und die grünen Fensterläden wirken sommerlich frisch. Wir durchqueren den Gastraum und finden einen Platz auf der Auf nach Bedburg Kleiner Ausflug ins kulinarische Glück teilweise überdachten Terrasse. Wie so oft in Bedburg sitzen wir direkt am Wasser und haben den Eindruck, wir könnten die Finger in die Erft halten. Ein Peters Kölsch halten wir schnell in der Hand und von der Neugier getrieben, probieren wir sogar noch zu fünft eine Portion Parmesanpommes. Grandios!

Foto: Roland Breitschuh

Weiter geht's in die Bedburger Mühle. Noch im 19. Jahrhundert war sie in Betrieb, worauf der große Mühlstein am Eingang eindeutig hinweist. Jetzt kann man es sich im Hotel, dem Restaurant, dem Wintergarten oder der Zigarrenlounge bequem machen. Gesagt, getan. Wir versüßen uns den Aufenthalt mit dem einem geldgelben Peters und genießen die Aussicht. Grüner geht es nicht.

Schließlich reißen wir uns los und schlendern zum Caballito - dem Mexikaner im Ort. Das wird einem direkt beim Eintreten klar: mexikanische Musik und landestypische Dekorationen an jeder Ecke. Frida Kahlo gehört genauso dazu wie Strohhüte und Piñatas. Celine betreibt das stimmungsvolle Restaurant seit 2016 mit ihrem Mann und ist mit Haut und Haaren Gastgeberin. Sie hat das Wohl ihrer Gäste jederzeit im Blick, ist freundlich und schnell. Und so stehen unsere Stangen Peters im handumdrehen auf dem Tisch. Sie erzählt noch ein bisschen von früher: Bedburg war wohl früher ein beliebtes Partyziel für die Städter. Ein echter Hotspot mit Discos, Clubs und Kneipen. Wer hätte das gedacht?!

Foto: Roland Breitschuh

Nur einen Katzensprung entfernt kommen wir zur letzten Station für heute: Im Times ist es hell, stylisch und reduziert eingerichtet. Schwarzer Holzboden, graue Wände, tolle Lichtakzente. Eine echte Cocktailbar eben. Von dieser Atmosphäre inspiriert, gönnen wir uns zum Abschluss ein Kölsch-Cocktail mit Gilden, Gin, Zitronensaft und etwas Zuckersirup. Unsere Experimentierfreude wird belohnt - diese Kreation ist durch und durch gelungen.

Schließlich machen wir uns auf den Weg zur Bahn und genießen dabei die Abendstimmung über dem Marktplatz im Schatten der denkmalgeschützten Pfarrkirche St. Lambertus. Bedburg ist eine Reise wert!

Adressen:

Friedrich-Wilhelm-Str. 17, Bedburg, (02272) 90 46 900 www.caballito-bedburg.de Times Friedrich-Wilhelm-Str. 2, Bedburg, (0177) 67 58 458

