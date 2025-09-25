Bella Italcolonia

Nach den Sommer- und vor den Herbstferien kann man sich mit einem Besuch beim Lieblingsitaliener ein bisschen Urlaubsfeeling in die eigene Stadt holen. Die Auswahl ist groß und in so ziemlich jedem Veedel gibt es mindestens eine gute Adresse. Wir haben eine Handvoll empfehlenswerter Restaurants für euch rausgesucht.

Expand Foto: Roland Breitschuh Il Mondo

Wir starten in der Südstadt und dem Il Mondo. Der kleine familiengeführte Italiener liegt etwas versteckt, hat aber viel zu bieten. Zuerst fürs Auge, denn im Lokal steht eine echte Ape, deren Ladefläche mit italienischen Lebensmitteln gefüllt ist. Und dann für den Gaumen, denn gleich dahinter lockt die Antipasti-Theke mit allerhand Leckereien. Die Hauptgerichte werden nach sizilianischen Original-Rezepten zubereitet, wie zum Beispiel Riesen-Rigatoni mit Auberginen oder im großen Steinofen gebackene Pizza Bufala. So schwer die Auswahl beim Essen fällt, bei den Getränken geht es schnell: ein Peters Kölsch, bitte!

Expand Foto: Roland Breitschuh Tuscolo

Ein weiteres italienisches Familienunternehmen, nur viel größer, findet ihr hinter der Antoniterkirche in der Innenstadt: das Tuscolo. Hier kann man nach einem ausgedehnten Einkaufsbummel all seine Schätze bestaunen oder schlicht und einfach nur das hervorragende Essen genie- ßen. Beliebt sind die großen, üppig belegten und unglaublich leckeren Pizzen. Der Bestseller: die Tricolore. Empfehlenswert ist aber jedes einzelne Gericht. Bei der großen Auswahl fällt die Entscheidung schwer. Man liegt aber nie falsch und stößt auf seine gute Wahl mit einem hochgezapften Peters Kölsch an.

Expand Foto: Roland Breitschuh Grissini

Auch die rechte Rheinseite kann mit einem italienischen Highlight aufwarten. Direkt am Rhein mit Ausblick auf den Dom liegt das Grissini. Im goldenen Oktober bietet sich ein Platz auf der großen Terrasse an. Klar, man ist nicht in Rom und sitzt auch nicht am Tiber, aber dahinter muss sich dieser Ort keinesfalls verstecken. Die Küche bietet alles, was das Herz begehrt und ein Sion Kölsch rundet jedes Essen ab. Beim Genuss von Risotto Frutti di Mare, Trüffel-Ravioli oder dem Thunfischsteak mit Salsa Verde, Romanesco und Pangrattato liegt ein Hauch von „la dolce vita“ in der Luft. Hier würde sich bestimmt auch Adriano Celentano wohlfühlen.

Il Mezzogiorno. Mamma Mia! So viel italienisches Lebensgefühl nördlich der Alpen. Es ist eine wahre Freude, wenn Gabriele Girgenti seine Gäste begrüßt. Hier bekommt man beste italienische Küche, feine Weine und frisches Sion Kölsch vom Fass. Einen freien Platz zu ergattern, ist fast unmöglich. Besser reservieren und dann in aller Ruhe Vorspeise, Hauptgericht und ein Dessert aussuchen. Wie im Mutterland gibt es auch hier eine Tafel, auf der handschriftlich die temporären Angebote notiert sind. Jedes ein wahres Gedicht. Zum Schluss noch ein in Köln gerösteter Espresso und das kölnisch-italienische Fest ist perfekt!

Expand Foto: Roland Breitschuh L'Antipasto

Und dann noch ins Belgische Viertel: Das frisch renovierte L‘Antipasto bietet mittendrin traditionell italienische Küche, der man einfach nicht widerstehen kann. Im Sommer sitzt man an kleinen Tischen auf dem Trottoir und lässt sich das Sion Kölsch zur Penne mit gebackenen Auberginen oder zur Pizza Siciliana schmecken. Im Winter kann man sich bei dem Genuss der hausgemachten Köstlichkeiten alle Zeit der Welt lassen und bestellt zum Abschluss noch ein Tiramisu. Dann ist man auch schon im siebten Kulinarik-Himmel angekommen. Einfach göttlich!

Und jetzt auf und macht einen Ausflug nach Bella Italcolonia. Es lohnt sich!