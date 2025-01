Best of Karneval

Karneval ist in Köln wohl die Jahreszeit, auf die sich alle am meisten freuen. Und egal wie man feiert - ob auf der Straße, in der Lieblingskneipe oder auf einer Sitzung - ein gutes Kostüm ist ein absolutes Must-have. Natürlich am besten selbstgemacht. Dabei erfreut sich das Gruppenoutfit wachsender Beliebtheit. Zu recht!

Expand Foto: Roland Breitschuh Jürgen Becker

Wohin man am liebsten geht, um die Session hochleben zu lassen, ist Geschmacksache. Wie immer im Leben. Eine gute Wahl sind die verschiedenen Brauhäuser. Das Brauhaus Sion bietet ab Weiberfastnacht täglich Programm und übertrifft sich jedes Jahr selber mit der hauseigenen Nubbelverbrennung an Veilchensdienstag. Andreas Conrad spielt ab 20:00 Uhr unermüdlich die besten Karnevalsklassiker auf seinem Akkordeon. Die bunt gemischten Gäste schunkeln dazu oder initiieren eine Polonese. Dann heizen LUPO im großen Saal allen so richtig ein, bevor Jürgen Becker alle nach draußen zur Nubbelverbrennung bittet. Seine pointierte Rede ist jedes mal ein Fest, das man auf keinen Fall verpassen sollte.

Legendär sind die Partys im Gilden im Zims. Im Herzen der Altstadt wird dort auf allen Etagen gefeiert, was das Zeug hält. Egal ob Tourist, Immi oder echter Kölner - hier kommen alle zusammen und gemeinsam in beste Karnevalsstimmung. Egal ob „Jeck im Zims“, „Morning Madness“ oder „After Zoch-Party“ - wer einmal dabei war, will garantiert wieder hin. Deswegen sind die Veranstaltungen immer, wirklich immer ausverkauft. Es empfiehlt sich, sich frühzeitig eine Karte zu besorgen.

Wer lieber im Veedel, abseits des Touritrubels feiern möchte, wird zum Beispiel in Ehrenfeld fündig. Nicht nur an normalen Wochenenden steht es bei den Partypeoplen hoch im Kurs. Cafés, Restaurants, Clubs und Kneipen sind in allen Facetten vorhanden. Und auch im Fastelovend ist Ehrenfeld ein Garant für Stimmung vom Feinsten. Dabei ganz oben auf der Liste: das Hemmer auf der Subbelrather Straße. Hier gibt es Kneipenkarneval der besten Sorte. Um ausreichend Platz zu haben, kommen die Möbel zur Seite und der DJ hinters Pult. Ist man einmal drin, kann man nach Herzenslust tanzen, flirten und bekommt immer wieder ein frisches Sion Kölsch gebracht. Hier treffen sich alle Generationen auf Augenhöhe, singen zusammen Klassiker wie „Drink doch ene met“ von den Bläck Fööss oder gehen zu den rockigeren Sounds von Brings oder den Brasshymnen der Stimmungsgaranten von Querbeat maximal steil. Natürlich kann man auch mal ne Pause machen und den anderen zuschauen.

Ebenfalls ein beliebter Treffpunkt ist der Petersberger Hof in Klettenberg. In dem geräumigen Ecklokal versammelt sich das ganze Jahr über die Nachbarschaft, trinkt ein Sion Kölsch zusammen und erzählt sich Wissenswertes aus dem Veedel. Im Fasteleer gesellen sich Jecke aus der ganzen Stadt dazu. Dass man hier hervorragend feiern kann, hat sich über die Veedels- und Stadtgrenzen hinaus herumgesprochen. Wer genug hat, geht mit einem zufriedenen Lächeln nach Hause - und kommt bei nächster Gelegenheit wieder vorbei.

Am Eigelstein ist nicht nur Musik, da geht es auch hoch her. Besonders im Kattwinkel. Hier kommt vor allem die queere Community zusammen und macht die Nacht zum Tag. Willkommen sind natürlich alle und wer auf eine außergewöhnliche Nubbelverbrennung steht, darf sich freuen. Malte Fuhrer gibt den unterhaltsamen Priester und DJ Roberto hat alle Karnevals-Hits im Repertoire. Bevor der Nubbel in Flammen aufgeht, sorgen alle dafür, dass seine Sünden, für die er büßen muss, möglichst zahlreich sind. Da prostet man seiner neuen Bekanntschaft schnell noch einmal mit einem herrlichen Gilden Kölsch zu.

Ein Hoch auf die vielen Facetten des Kölner Karnevals!

Adressen: