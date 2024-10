Deutz liegt im Trend

Wir sind wieder unterwegs und heute wird es Italienisch. Dafür überqueren wir nicht den Tiber, sondern den Rhein über die Hohenzollernbrücke und sind mal wieder erstaunt, wie viele Liebesschlösser hier hängen. Wahnsinn!

Expand Foto: Foto: Roland Breitschuh Grissini

Wir schlendern zu einem dieser Glaskuben, die in Deutz an der Uferpromenade stehen: dem Grissini. Hier soll nicht nur der Ausblick sensationell sein. Die freundliche Bedienung bringt uns zum Tisch. Direkt an der Promenade - hatten wir so reserviert. Wenn Kölner den Dom sehen, sind sie glücklich. Und, was soll ich sagen, wir sind es. Auch der Blick in die Karte macht uns Freude. Hier soll es schmecken wie bei Mama. Vorweg schon einmal eine gemischte Antipasti-Platte für alle, danach wird’s individuell. Wir haben Lust auf Fussiloni Zucchini Garnelen, Ravioli mit Trüffelsalsa, Paccheri mit Rinderfiletspitzen, Risotto Frutti di Mare sowie Thunfischsteak mit Zitronenpolenta. Hört sich alles mega an. Zur Vorspeise lassen wir uns San Pellegrino-Limonaden schmecken. An diesem lauen Spätsommerabend fühlen wir uns an diesem Ort sehr wohl. Der Spirit von „la dolce vita“ umgibt uns und wir hätten nichts dagegen, wenn Marcello Mastroianni und Anita Ekberg am Nachbartisch säßen. Fast geraten wir ins Träumen, da kommen schon unsere Hauptgerichte. Yummi! Bevor wir schweigend genießen, sto- ßen wir noch mit einem frisch gezapften Sion Kölsch an. Abschließend probieren wir als Dessert noch Budino Al Cioccolatoe Mascarpone con Limoncello. Kennen wir nicht und sind neugierig. Dazu Espresso. Wir zahlen und machen uns sehr zufrieden auf den Weg.

Expand Foto: Roland Breitschuh Haus Zeyen

Gut, dass wir ein ganzes Stück zum nächsten Halt laufen müssen. Vorbei am KölnTriangle, dem zweithöchsten Hochhaus im Rechtsrheinischen, gehen wir durch kleine Straßen zum Haus Zeyen. Das gilt als Wohnzimmer von Deutz. Wirt Bastian Oehler begrüßt alle herzlich und wirft uns ein freundliches „Willkommen“ entgegen. Zwischen den Stammgästen fühlen wir uns wohl und kommen schnell ins Gespräch. Wir hätten gerne mehr Zeit, verlassen die Gaststätte aber nach etwas Smalltalk und einem Sion Kölsch wieder. Schließlich haben wir noch ein paar Stationen vor uns. Als Tipp nehmen wir obendrein mit, dass das Kotelett nach Art des Hauses unglaublich lecker sein soll. Check!

Expand Foto: Roland Breitschuh Sion Bräues

Auf der Deutzer Freiheit finden wir unser nächstes Ziel, das Sion Bräues. Draußen ist alles belegt und so gehen wir rein. Schönes Brauhaus-Flair mit viel Holz. Der Gastraum wirkt edel und modern, weil die klassischen Möbel mit stylischen Deckenlampen kombiniert wurden. Skandinavisch oder asiatisch? Wir können uns nicht einigen. Auf dem Tresen stehen zwei helle Holzfässer, aus denen unser Sion Kölsch gezapft wird. Schmeckt hervorragend!

Expand Foto: Roland Breitschuh DÜX

Auf zum DÜX. Der Weg dorthin ist gar nicht so schön. Aber es hilft ja nichts. Ist man aber erst einmal drin, lässt einen die gemütliche Braustube die unschöne Strecke vergessen. Wir stellen uns an einen der dunklen Stehtische gegenüber der Holztheke und schauen uns die unendlich vielen Bierflaschen an, die auf dem Sims rundherum stehen. Wie viele das wohl sind? Wir zählen sie nicht, sondern trinken in Ruhe unser herbfrisches Sion Kölsch.

Expand Foto: Roland Breitschuh The ASH

Dann zieht es uns erneut raus in die Kölner Nacht. Auf der anderen Straßenseite liegt unser letztes Ziel: The ASH Restaurant & Bar. Ziemlich schick, nicht nur von außen. Auf zwei Etagen kann man in diesem Glaskunstwerk essen, trinken und es sich so richtig gut gehen lassen. Das machen wir auch und sinnieren bei einem Peters Kölsch über Köln, die hiesige Kneipenkultur und unsere gelungenen „Ein-KölschAbende“. Wir haben schon so viele geniale Orte kennengelernt und verstehen, warum Deutz schon bei den Römern beliebt war. Einfach herrlich!

Adressen: