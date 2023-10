Gans und gar lecker

Ab sofort nun buchbar für den genussvollen Start in den Herbst: ein 4-Gang-Festmahl in der einzigartigen Kulisse in der Villa Bodinus, der ehemaligen Zoo-Direktoren-Villa mitten auf dem Gelände des Kölner Zoos.

€ 149,- pro Person inklusive Weinbegleitung und Wasser; € 119,- pro Person ohne Getränke

Termine:

Freitag, 10. und 17.11.; Samstag, 25.11.2023

Reservierungen unter veranstaltungen@zoogastronomie.de oder per Telefon: 0221 767574

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!