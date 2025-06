Genuss-Wunderland

Alle Fotos: Roland Breitschuh

Die Kölner Ringe haben ihren ganz eigenen Charme und bieten eine riesige Bandbreite an Ausgehmöglichkeiten. Zwischen Barbarossa- und Rudolfplatz gibt es nicht nur jede Menge stylischer Möbelläden, sondern auch fantatsische Bars und Restaurants, die es sich zu entdecken lohnt.

La Tortue. Könnte man glatt übersehen, wäre aber zu schade! Die Inhaberin bringt uns zu unserem reservierten Tisch, gleich vor der schick gekachelten Bar. Beim Blick in die Karte sind wir überwältigt: unzählige andalusische Tapas-Varianten. Es dauert ein bisschen bis wir unsere Lieblinge zusammengestellt haben: Natürlich dürfen Patatas Arrugadas nicht fehlen. Dazu verschiedene Kroketten und Tortilla-Variationen, aber auch Boquerones a La Vinagreta und Pollo a La Miel. Alles notiert und den Zettel abgegeben. Und schon nach kurzem Warten, rauschen die ersten Köstlichkeiten heran. Klar, dazu gibt es unser erstes Sion Kölsch. Prost auf die hervorragenden Tapas! Jede einzelne ist eine Gaumenfreude und so bleibt nichts übrig, außer dem Wunsch nach einem Dessert. Wir teilen uns Crema Catalana und spanischen Käsekuchen, nehmen einen Espresso und sind glücklich. Mit einem ebensolchen Gesichtsausdruck machen wir uns auf den Weg zur Cuba Bar.

Expand Cuba Bar

Wir schnappen uns einen Hochtisch an der Fensterfront und haben so das bunte Treiben der Zülpicher bestens im Blick. Die freundliche Bedienung nimmt direkt Kontakt zu uns auf und bringt uns fünf frisch gezapfte Sion Kölsch. Die widmen wir Che Guevara, dessen Konterfei überall an den Wänden hängt. In dieser schummrigen Bar merkt man gar nicht, wie es dunkel wird und könnte bestimmt gut versacken. Uns zieht es heute allerdings erst einmal weiter.

Wir überqueren die Straße und sind im Handumdrehen im

Expand Roland Breitschuh Mojitos

Mojitos. Wusstet ihr, dass der gleichnamige Cocktail auf den Freibeuter Sir Francis Drake zurückgeht? Soll gegen Skorbut geholfen haben. Wer weiß?! Sicher ist, dass der heutige Mojito um 1910 in Havanna kreiert wurde. Wir wollen aber lieber ein kühles Blondes und so stehen kurze Zeit später herrlich kühle Peters Kölsch auf unserem Tisch. Dazu knabbern wir Nachos mit scharfer Salsa. Die passen immer. Echt gemütlich hier - wir schnappen uns die Sofa-Lounge auf einer kleinen Empore und können uns nur schwer loseisen, haben aber noch zwei Stopps vor uns und machen los.

Expand Roland Breitschuh Bar 19NullZwo

Die stylische Bar 19NullZwo im Steigenberger am Rudolfplatz ist eine echte Entdeckung und noch mal Random-Wissen: Hier stand ganz früher mal die Kölner Oper, also 1902. Es gibt sogar ein paar Tische draußen, aber wir wollen lieber in der coolen Lobby sitzen und den internationalen Flair der illustren Gäste absorbieren. Hotelbars haben ja immer was Besonderes, aber diese bekommt ne Eins mit Sternchen! Ein Peters Kölsch später ist die Beigeisterung ungebrochen und wir auf dem Sprung, denn das Zadem Privé wartet.

Expand Roland Breitschuh Zadem

Das ist ins ehemalige La Strada eingezogen und versorgt die Gäste mit Leckereien der orientalischen Küche. Die schöpft aus dem vollen und bietet neben Mezze, Pide und Köfte eine ganze Reihe anderer Gerichte. Besonders beliebt ist die Hähnchenpfanne. Aber auch der Brunch soll richtig gut sein. Das wollen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt ist uns aber nach einem frisch gezapften Sion Kölsch und das lassen wir uns in aller Ruhe an unserem Fensterplatz schmecken. Einfach wunderbar diese kleinen Gastrotouren durch Köln. Die schätzen wir sehr und haben schon so viele wunderbare Ort entdecken können. So machen wir uns auch dieses mal glücklich auf den Heimweg.

Wir lieben Köln!

Adressen: