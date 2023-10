Genussvolle Altstadt

Dieser herrliche Herbst lässt auch in Köln die Herzen höherschlagen und lädt ein, mal wieder die eigene Stadt zu erkunden. Wir haben die Altstadt als Ziel ausgesucht und fühlen uns hier ein bisschen wie Tourist:innen. Es herrscht buntes Treiben - überall hören wir fremde Sprachen. Manche erkennen wir, andere nicht. Nur in den kleinen Gässchen geht es etwas beschaulicher zu.

Foto: Roland Breitschuh Brauhaus Sion

In einem finden wir den Zugang zum Rosendorn. Etwas versteckt, aber besonders idyllisch liegt die Tapasbar am Ostermannplatz. Wir haben einen Tisch draußen reserviert und hören von hier aus den imposanten Ostermann-Brunnen leise plätschern. Schnell einigen wir uns darauf, heute nicht zwischen Vor- und Hauptspeise zu unterscheiden, sondern einfach den ganzen Tisch mit den köstlichen Tapasvariationen zu fluten. Die Vorfreude ist riesig! Als die Portionen in den typischen braunen Tonschalen kommen, wird es eng auf unserem Tisch. Eine Stange Peters für jede:n passt aber auf jeden Fall noch zwischen eingelegten grünen Spargel, Pimentos de Padron, Manchego, Champignons in Knoblauchsauce, Papas arrugadas mit mojo rojo und was das spanische Herz sonst noch so begehrt. Wir schlemmen uns durch alle Gerichte und sind von jedem begeistert. Viele haben wir auch schon in Spanien probiert und sind uns einig, dass diese hier mindestens ebenbürtig sind. Als Nachtisch möchten wir Crema Catalana - unisono. Mit einem Espresso schließen wir die Tafel und machen uns so langsam auf ins Brauhaus Sion.

Foto: Roland Breitschuh Black Angus

Wir bekommen einen Platz in der Ratsstube und fühlen uns von den Portraits der ehemaligen Bürgermeister leicht beobachtet. Beeindruckt sind wir zum einen von der Geschwindigkeit, mit der der Köbes mit dem gefüllten Kranz bei uns ist und zum anderen davon, wie unglaublich schön das Kölsch aussieht: goldgelb mit perfektem Schaum. Und als wir den ersten Schluck nehmen, merken wir, dass auch die Temperatur auf den Punkt ist. Kölsch trinkt man einfach am besten im Brauhaus.

Dann zieht es uns Richtung Rhein zum Black Angus - im Schatten von Groß St. Martin mit seinem markanten Vierungsturm. Klar, eigentlich stehen hier alle Zeichen auf den Verzehr von Rindfleisch in vielerlei Nuancen. Wir belassen es aber für heute bei einem frisch gezapften Sion, spinxen nur mal kurz interessiert auf die Teller der anderen Gäste. Sehr appetitlich, was da aus der Küche kommt. Zumindest wenn man zu den Carnivoren zählt.

Foto: Roland Breitschuh Söckchen

Für uns geht es weiter ins Söckchen, einer Eckkneipe in einem stuckverzierten Altbau in erster Rheinlage. Die Tür ist offen und Live-Musik lockt nicht nur uns hinein. Hier gibt es immer wieder kleine Konzerte und jeden Mittwoch die Möglichkeit, sich spontan mit anderen Musiker:innen zur Jam-Session zusammenzufinden. Die Instrumente sind schon da. Mit ein bisschen Mut bekommt man hier eine Plattform und eine ganze Bar voller Fans. Ein Sion Kölsch lang lauschen wir den Klängen und sind überrascht, wie harmonisch sich das meiste anhört.

Foto: Roland Breitschuh Taberna Flamenca

Eine letzte Station wartet auf uns: die Taberna Flamenca in der Salzgasse. Wo im Mittelalter die Fische gesalzen wurden, kann man heute zu lateinamerikanischen Rhythmen Salsa tanzen. Viel Platz hat man hier nicht, aber bei dem Sound wiegen sich die Hüften automatisch hin und her. Wir stellen uns erst einmal an eines der großen Holzfässer, die als Stehtische umfunktioniert wurden. Der freundliche Kubaner hinterm Tresen nimmt gleich Blickkontakt mit uns auf und bringt uns fünf Gilden Kölsch.

Wir sind gleichermaßen fasziniert und begeistert von der Kölner Altstadt. So schöne Gassen, idyllische Plätze und wunderbare Gaststätten. Warum geht man eigentlich als Kölner:in so selten hierher? Das fragen wir uns wirklich und finden: Das sollte sich dringend ändern! Hopphopp, auf in die historische Mitte.

Adressen:

Markmannsgasse 13 - 15, 50667 Köln, (0172) 72 27 603 Taberna Flamenca Salzgasse 8, 50667 Köln, (0221) 94 24 352 www.taberna-flamenca.com

