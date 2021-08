Fast wie im Biergarten und doch mitten in der Innenstadt. So sitzt man im Gertrudenhof im Schatten von St. Aposteln – gleich am Neumarkt. Er ist nicht nur der perfekte Dreh- und Angelpunkt für einen ausgedehnten Einkaufsbummel, hier herrscht auch die richtige Atmosphäre, um ein FC-Spiel mit echtem Team-Spirit zu schauen. Seinen Hunger stillt man mit deftiger deutscher Hausmannskost, wie z. B. dicke Bunne mit Bauchfleisch und Salzkartoffeln oder Käsespätzle mit Schmorzwiebeln an Salatbouquet. Gegen den Durst hilft frisch gezapftes Sion Kölsch.

Gertrudenhof, Apostelnstr. 2a (Innenstadt), Tel. 01511-166 46 52, Ö: Mo-Sa 11-0h, So 11-22h, www.gertrudenhof-koeln.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!