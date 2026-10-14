Halbzeit bei der Jubiläumsfeier

Halbzeit beim großen Brauhaus-Geburtstag im Kwartier Latäng! Seit September feiert Hellers Brauhaus sein 30-jähriges Bestehen mit einem Programm aus kölscher Musik, Kultur und besonderen Aktionen. Die zweite Hälfte hat noch vieles zu bieten. Höhepunkt ist die „Lange Nacht der Kölschen Brauhäuser“.

Weiter geht es am 15. Oktober mit Kappes & Co und dem Duo Zwei Hillij. Am 25. Oktober wird das Jubiläum mit einer besonderen Aktion für das Veedel verbunden. Gemeinsam mit Naturstrom und K.R.A.K.E. lädt Hellers zu einem Cleanup am Rathenauplatz ein. Anschließend treffen sich die Teilnehmer zum Get-together im Brauhaus.

Ein Höhepunkt steht am 7. November an. Bei der „Langen Nacht der Kölschen Brauhäuser“ wird mit dem Thekenterzett Geburtstag gefeiert. Passend zum 30-jährigen Bestehen dreht Hellers die Zeit zurück: Das Kölsch kostet an diesem Abend so viel wie vor 30 Jahren.

Auch der Sessionsauftakt wird im Jubiläumsjahr besonders gefeiert. Am 11.11. geht es bereits um 10 Uhr los. Am 17. November folgt „Loss mer Singe – Ahl Kamelle“. Außerdem lädt der Quizkönig am 3. November und 1. Dezember zu weiteren unterhaltsamen Quizabenden ein.

„Unser Jubiläumsprogramm zeigt, was Hellers seit 30 Jahren ausmacht: kölsche Lebensfreude, Kultur und ein lebendiges Miteinander“, sagt Anna Heller. „Wir haben bereits viele schöne Abende erlebt und freuen uns auf die zweite Hälfte der Feierlichkeiten.“

Die Geschichte des Hellers Brauhauses reicht weit über die vergangenen drei Jahrzehnte hinaus. Bereits 1975 entdeckte Hubert Heller das Gebäude an der Roonstraße, in dem zuvor unter anderem der Kölner Spirituosenhersteller Carl Flimm (Kabänes) ansässig war. Ab 1978 betrieb er dort zunächst das „Rottweiler“ und später das „Deutsche Bierhaus“. Ende der 1980er-Jahre begann Hubert Heller, selbst Bier zu brauen. Zunächst Wiess, später auch Kölsch. 1991 kam das erste eigene Bier auf den Markt. Fünf Jahre später wurde das Hellers Brauhaus unter dem heutigen Namen eröffnet.

Seine Tochter Anna Heller und ihr Mann Steffen Potratz-Heller führen nun den Familienbetrieb. Das Brauhaus ist seit Jahrzehnten fest im Kwartier Latäng verwurzelt und besonders bei einem jungen, studentischen Publikum beliebt. Neben dem Stammhaus an der Roonstraße gehören auch Hellers Volksgarten und der Schwimmbad-Rheinsommergarten in Riehl zum Betrieb.

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