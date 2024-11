In Köln den USA ganz nah

Den USA ganz nah und das mitten in Köln. In der multikulturellen Metropole am Rhein kein Problem. In verschiedenen Ecken der Stadt finden sich Lokale, Bars und Sportstadien, in denen typisch amerikanische Dinge serviert und zelebriert werden. Der folgende Beitrag verrät, wo diese sich befinden und welche Alternativen es für Amerika-Fans gibt.

American Football bei den Cologne Crocodiles

Die Cologne Crocodiles gehören zur German Football League. Seit 1980 wird dort der amerikanische Football gespielt, und das erfolgreich. Wenn die verschiedenen Mannschaften ein Heimspiel im Sportpark Höhenberg haben, wird das Event angemessen zelebriert. Immer mit dabei ist das Maskottchen Crolonius und natürlich die Truppe vom Cologne Cheerdance. Bei einem Footballmatch kommt ordentlich Stimmung auf und es darf mitgefeiert werden.

Auch außerhalb der Footballsaison können Interessierte einem Spiel beiwohnen. Zum Beispiel als Zuschauer bei einem Training. Diese finden in folgenden Trainingsstätten statt:

Training Seniors Bezirkssportanlage Chorweiler

Training U19 GFLJ Bezirkssportanlage Bocklemünd

Spielstätte U16, U13, U10 & Trainingsort für alle Teams

Trainingsort ganzjährig Bezirkssportanlage Bocklemünd

Wem das noch nicht genug ist, der kann bei seinem nächsten USA-Urlaub ein Spiel der Kansas City Chiefs besuchen. Mit einer eSIM in den USA können die Eindrücke des Spektakels mit den Liebsten daheim geteilt werden.

Amerikanisch schlemmen im Five Guys

Amerikanisch dinieren mit handgeschnittenen Fries, frisch zubereiteten Burgern und fettig frittierten Leckereien, das geht am besten in einem der Five Guys Lokale in Köln. In der Schildergasse, am Dom und an der Schanzenstraße finden Hungrige die Restaurants der Fast-Food-Kette. Was das Erlebnis so besonders macht, sind die frischen Zutaten und die beinahe unzähligen Auswahlmöglichkeiten für Hotdogs, Burger und Sandwiches. Auch süße Shakes gehören zum Sortiment und das klassische USA-Feeling inmitten der rot-weißen Location gibt es gratis dazu.

Joe Champs – American Sportsbar in Köln

Sport schauen und dabei amerikanisch schlemmen? Im Joe Champs am Hohenzollernring ist genau dies möglich. Die gemütliche Bar überrascht mit über 40 Monitoren sowie einer 15 qm großen Leinwand, auf der verschiedene Sportveranstaltungen übertragen werden. In der American Sportsbar gibt es zudem eine schöne Auswahl an amerikanischen Gerichten. Von Angel Wings und Garlic Bread über Super-Bowl-Salads bis zu Barbecue und Quesadillas gibt es viel zu probieren. Da die Location sehr beliebt und während verschiedener Sportveranstaltungen gut besucht ist, sollten Interessierte vorab einen Tisch reservieren.

Amerika in Köln erleben: leichter als gedacht

Wer nicht gleich in die USA reisen will oder kann, hat auch in Köln die Möglichkeit, ein kleines bisschen vom American Way of Life zu probieren. Ob bei einem Spiel der Cologne Crocodiles, beim Essen in einem Five Guys Lokal oder beim geselligen Abend in der Joe Champs American Sportsbar: Es gibt viele Kölner Ecken, in denen die USA ganz nah sind. Und wenn es dann doch im Urlaub in einen amerikanischen Bundesstaat geht, hilft eine eSIM in den USA dabei, mit der Heimat verbunden zu bleiben.