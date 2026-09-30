Silo 23 im Kölner Rheinauhafen: Was 2011 als Wette auf einungewöhnliches Konzept begann, ist heute eine feste Größe der gehobenen KölnerGastronomie. 15 Jahre Joseph’s – ein Grund zum Feiern.

Es war ein Sonntagsspaziergang, der alles veränderte. Als Rita von Borries und JürgenHörmann 2011 zufällig an den offenstehenden Türen des leerstehenden Silo 23 imRheinauhafen vorbeikamen, sahen sie sofort, was andere vielleicht übersehen hätten: einenOrt mit Seele. Betonpfeiler, Rundbogenarchitektur, Rheinblick – und das Potenzial für etwasganz Eigenes. Wenig später waren die ehemaligen Nachbarn zu Geschäftspartnerngeworden und aus dem stillgelegten Getreidespeicher entstand eines der beliebtestenRestaurants der Stadt. Heute, 15 Jahre später, ist Joseph's Restaurant & Bar aus der KölnerGastronomielandschaft nicht mehr wegzudenken.

Ein Konzept, das trägt

Was das Joseph's von Beginn an auszeichnete, gilt bis heute: Süddeutsche undösterreichische Klassiker – das original Wiener Schnitzel, hauchdünn geklopft und goldgelb inButterschmalz ausgebacken, der Rindstafelspitz, das Backhendl, der Kaiserschmarrn –zubereitet aus saisonalen, regionalen Produkten auf höchstem Niveau. Ergänzt wird dasAngebot durch eine täglich wechselnde Abendkarte, die Neugier und Treue gleichermaßenbelohnt und immer wieder neue Akzente setzt, ohne die Wurzeln des Hauses zu verleugnen.Küchenchef Sebastian Ostlender führt diese Philosophie konsequent und mit großerLeidenschaft weiter: Qualität als Haltung, Frische als Versprechen, Genuss als Ergebnis. Dieenge Zusammenarbeit mit ausgewählten Lieferanten garantiert dabei, dass auf den Tischkommt, was die Saison zu bieten hat.

Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt nicht zuletzt der Blick auf die Gäste: Seit der Eröffnung hat das Joseph's eine treue Stammkundschaft aufgebaut, die das Restaurant nicht nur selbst regelmäßig besucht, sondern es auch weiterempfiehlt – an Freunde, Geschäftspartner, Familienmitglieder. „Quasi von Beginn an hatten wir eine Fan-Basis", erinnert sich Rita vonBorries. „Unter unseren zahlreichen Gästen begrüßen wir nicht wenige Stammkunden, die ihrerseits mit Empfehlungen weitere treue Gäste an unsere Tische führten und führen. "Mundpropaganda als schönste Form der Werbung – im Joseph's funktioniert sie seit 15 Jahren zuverlässig.

New York am Rhein

Das Ambiente, das Rita von Borries und ihr damaliger Geschäftspartner für das Restaurant entwarfen, war von Beginn an unverwechselbar. Inspiriert von New Yorker Szene-Lokalen wie dem Locanda Verde von Robert De Niro oder dem legendären Balthazar im Stadtteil SoHo in Manhattan, schufen sie einen Raum, der weltstädtisches Flair mit dem rauen Charme des historischen Industriebaus verbindet. Schwere Holztische, Rundbogen-Spiegel, die alten Silo-Schüttvorrichtungen als stille Zeugen der Industriegeschichte, atmosphärische Beleuchtung mit einfachen Glühbirnen über den Tischen – Joseph's ist ein Ort, der trägt, ohne aufzutrumpfen. „Wir wollten das Wohlfühlgefühl, das wir in New York gespürt haben, hierherbringen", erinnert sich die heutige Mitinhaberin. „Dass uns das gelungen ist, hören wir bis heute von unseren Gästen." Ein Hauch New York, ein Blick auf den Rhein – und dazwischen ein Abend, den man so schnell nicht vergisst.

Ein Team, das bleibt

Was ein Restaurant auf Dauer ausmacht, ist nicht allein die Küche oder das Ambiente – es sind die Menschen, die es täglich mit Leben füllen. Das Joseph's hat über die Jahre ein Team aufgebaut, das mit dem Haus gewachsen ist und dessen Engagement man bei jedem Besuch spürt. Fürsorglich, zuvorkommend, herzlich – so beschreiben Gäste den Service immer wieder. Dass das kein Zufall ist, sondern das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, ist das eigentliche Geheimnis hinter 15 Jahren Erfolg. Auch die Zugehörigkeit zur Gruppe von Borries & Partner Premiumgastronomie, die im Großraum Köln und Bonn sechs außergewöhnliche Locations betreibt, gibt dem Joseph's einen starken Rückhalt – und den Anspruch, den man täglich neu einlöst.

Was Inhaber und Geschäftsführer Dr. Rudolf von Borries nach wie vor schätzt: „Das Joseph's ist für mich ein Haus, das seinen eigenen Rhythmus gefunden hat – und ihn seit 15 Jahren konsequent hält. Was Rita und ihr Team hier geschaffen haben, ist selten: ein Ort, der sich treu geblieben ist, ohne stehenzubleiben. Genau das ist es, was gute Gastronomie auf Dauer ausmacht."

Sion Kölsch als starker Partner

Zum Jubiläum gehört auch ein besonderer Ausschank: Im Joseph's wird Sion Kölsch serviert – eine Entscheidung, die zum Selbstverständnis des Hauses passt. Denn wie das Joseph's steht auch Sion für Qualität mit Wurzeln: eine Marke mit langer Tradition und echtem kölschen Charakter. Der Slogan „Echte Kölner Trinkkultur" trifft dabei den Kern dessen, wofür das Joseph's seit 15 Jahren steht – ein Ort, an dem Genuss und Authentizität Hand in Hand gehen.

„Das Joseph’s ist ein Haus mit unverwechselbarem Charakter“, sagt Georg Schäfer, Geschäftsführer der Sion Brauerei. „Hier verbinden sich die besondere Rheinlage, gelebte Küchentradition und moderner Genuss auf ganz eigene Weise. Umso mehr freuen wir uns, mit Sion Kölsch Teil dieses besonderen gastronomischen Ortes zu sein.“ Natürlich wird Sion Kölsch zu dem besonderen Anlass in besonderen Stangen serviert: mit dem goldenen Dackel, der das Wahrzeichen des Joseph’s ist und das Restaurant von Anfang an auf Schritt und Tritt begleitet.

15 Jahre – ein Jubiläum zum Genießen

Die große Terrasse direkt am Rhein ist im Sommer so begehrt wie eh und je. Was 2011 alsWette auf ein ungewöhnliches Konzept begann, ist längst eine Liebesgeschichte zwischeneinem Restaurant und seiner Stadt. 15 Jahre Joseph's – das ist kein Jubiläum, das man lautfeiert. Es ist eines, das man genießt. Am besten mit Blick auf den Rhein, einem feinherbenSion Kölsch und einem Wiener Schnitzel, das man am liebsten jeden Tag essen würde.

Joseph‘s, Agrippinawerft 22, 50678 Köln, Tel.: 0221-16 917 300, www.josephs-koeln.de