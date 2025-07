Renaissance der kölschen Weetschaft

Sie sind neben den Brauhäusern das Herzstück der Kölschkultur: die traditionellen Eck- und Veedelskneipen. Was einst vom Aussterben bedroht galt, erlebt jetzt eine beeindruckende Renaissance. Immer mehr Menschen entdecken diese klassische „Weetschaff“ neu und füllen sie mit frischem Leben.

Die Gründe für das Comeback sind vielfältig. Viele Menschen sehnen sich nach einem Ort, an dem sie der zunehmenden Anonymität der Großstadt entfliehen können. Gerade in den Veedelskneipen findet man noch das, was andere Locations oft nicht bieten: authentisches Ambiente, persönliche Gespräche und das Gefühl von Gemeinschaft.

„Die Kneipe ist ein sozialer Treffpunkt“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR von Gaffel. „Hier kommen Menschen aus allen Lebensbereichen zusammen, und das macht sie so besonders.“

Die Kölner Brauerei führt das beliebteste Kölsch in der Gastronomie. Jedes dritte gezapfte Kölsch ist ein Gaffel. Unterstützt werden zahlreiche Wirte in den Veedeln. Gaffel versteht sich dabei als Partner der Gastronomie: von der klassischen Eckkneipe bis hin zu modernen Konzepten. So trägt die Brauerei aktiv dazu bei, dass das Kölsch nicht nur in der Stange, sondern auch als gelebte Kultur erhalten bleibt.

Die treibende Kraft hinter der Wiederbelebung sind oft junge Wirte, die mit viel Engagement dabei sind. Tradition wird mit modernen Konzepten kombiniert. Ein Beispiel ist die Kölschbar. Mit viel Liebe und guten Ideen haben die beiden Gastronomen Dennis Busch und Malte Böttges die Bar zu dem gemacht, was sie heute ist: eine echte Kneipe fürs Veedel. Eine charmante Theke, Kickertisch und gemütliche Sitzmöglichkeiten schaffen eine entspannte Atmosphäre. Diese Veedelskneipe verbindet Charakter, Charme und hat eine Fangemeinde an Stammgästen.

× Erweitern Foto: Betreiber

Neben klassischem Kölsch vom Fass setzen viele Kneipen auf zeitgemäße Veranstaltungen wie Quizabende, Mitsingkonzerte und Events wie Knobel- oder Bingoabende. So kapern im Joode Lade in der Lindenstraße immer mal wieder Gäste und Promis die Bar. Sie sorgen dann fürs Gaffel Kölsch und coole Beats. Das Konzept nennt sich BarBros und ist sehr beliebt bei den Gästen. Die Idee dazu hatte Gastronom Danijar Joo, der bereits während seines Studiums den Joode Lade betrieb und auch nun als ausgebildeter Lehrer weiterführt.

Der Knobelbecher hat mit Uschi Winter eine echte Kultwirtin hinter der Theke. Sie hat dazu beigetragen, dass die Eckkneipe im Belgischen Viertel für Stammgäste aus dem Veedel sowie der hippen Szene aus der gesamten Stadt ein gastronomisches Zuhause ist. Der Name ist Programm. Es wird geknobelt, gekegelt und natürlich der 1. FC Köln live geschaut.

Fußball steht auch im Fokus der Szenekneipe Goldener Schuss, die von vier Freunden geführt wird. Zu wichtigen Spielen werden die Leinwände heruntergefahren. Ansonsten legen in Vintage-Atmosphäre DJs auf und es wird kräftig gefeiert. Als Startpunkt in den Abend oder als letzte Station einer langen Nacht – im Schuss geht beides!

× Erweitern Foto: Betreiber

Im Klettenberger Bistro Jung & Alt treffen Generationen aufeinander, um in entspannter Atmosphäre eine zeitgemäße Interpretation der klassischen Eckkneipe zu genießen. Neben Snacks und Klassikern finden sich auch gehobene Bistrogerichte auf der Karte. Sogar Austern stehen zur Auswahl.

× Erweitern Foto: Betreiber

Mit Herzblut und viel Idealismus hat der junge Wirt Mark Junglas das Traditionslokal „Zum Marienbildchen“ in Lindenthal wiederbelebt. In Eigenregie renovierte er das denkmalgeschützte Gebäude aus dem Jahr 1836. Das Interesse der Nachbarschaft war riesig. Was ursprünglich nur als Einladung zur Eröffnung gedacht war, verwandelte sich kurzerhand in ein Straßenfest. Unter dem neuen Namen „Zum Marienbildchen – Leev Marie“ ist ein Stück kölsche Geschichte zurückgekehrt.

Die Renaissance dieser Kneipen ist mehr als nur ein gastronomischer Trend – sie ist ein Symbol für das kölsche Lebensgefühl. Die Kneipe verbindet. Sie ist ein Ort, an dem alle zusammenkommen. Tradition lebt, wenn man sie mit neuen Ideen und echter Leidenschaft kombiniert. Und am Ende ist eines sicher: Die Eck- und Veedelskneipen sind und bleiben das Herz der Kölner Veedeln.