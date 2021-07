Die Gründer-Erfolgsstory von Nico und Maxi begann mit der Idee: Ein kölsches Pils sollte es geben. So brauten sie das naturtrübe Bier. Das Kölner Zappes Broi mit dem bunten Logo gibt es heute in vielen Kölner Kiosks, sowie in der hippen „Zappes“-Kneipe mit großzügiger Außen-Gastro. Die Visionäre lassen zudem die bunte Zappes-Community wachsen, indem sie Werke von jungen Künstlern ausstellen, lokale, soziale Projekte fördern und sich pro Vielfalt und Diversity positionieren. Dieses Konzept sagte dem Gründer-Stipendium NRW zu – zu Recht. Sogar ein eigener Club ist angedacht.

Zappes, Roonstr. 71, Ö: tägl. 17-24h, www.zappes-broi.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!