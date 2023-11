Kostenfreie Snacks am Ninja-Foodtruck!

Der Küchengerätehersteller Ninja hat eine Mission: Deutschland im Sturm zu erobern! Dafür gibt die amerikanische Marke für innovative Küchengeräte jetzt Vollgas - und das im wahrsten Sinne des Wortes: Vollgepackt mit den besten Köstlichkeiten und den neuesten Produkten tourt der Ninja Food Truck durch die Metropolen des Landes und macht auch in Köln Station. Lust auf einen frisch gegrillten Maiskolben? Knusprig frittierte Pommes? Oder vielleicht einen leckeren Smoothie? Alle KölnerInnen und Interessierten sind herzlich zu einem kleinen Snack am Foodtruck eingeladen - und zwar kostenfrei! In entspannter Atmosphäre können sich alle Hungrigen stärken und die neuesten Ninja Produkthighlights kennenlernen.

Hier macht der Ninja-Foodtruck halt:

Montag, 13. November um 13h: Media Park Köln, Im Mediapark 7, 50670 Köln

Dienstag, 14. November, um 10: Media Markt, Max-Planck-Straße 24, 50858 Köln

Schaut doch mal vorbei!

