Neue Burger an alter Stelle

Die zum Avolta Konzern gehörende Autogrill Gruppe hat am Köln Bonn Airport das beliebte Schnellrestaurant wiedereröffnet. Auf rund 270 Quadratmetern im öffentlichen Bereich des Terminals 1 können Reisende und andere Gäste ab sofort die neu gestaltete Burger King®-Filiale besuchen. Es ist das modernste Burger King®-Konzept in Deutschland.

„Zentral gelegen in unserem Flughafen, wird das Burger-Restaurant jetzt im Sommer vor allem von Familien sehr geschätzt“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Daher freuen wir uns sehr, dass sich dieses Angebot mit seinem modernen Design deutlich aufgewertet präsentiert, pünktlich zum Start der NRW-Schulferien wieder da ist und das breite Gastronomie-Angebot in unseren Terminals so gut ergänzt.“

Das Fast-Food-Restaurant präsentiert sich mit modernisierter Inneneinrichtung und verbessertem Kundenservice. Außerdem stehen bei Burger King® ab sofort digitale Terminals zur Verfügung, die eine schnelle und komfortable Bestellung ermöglichen.

Burger King® ist die 15. von ingesamt 17 Gastronomie-Einheiten, die Autogrill am Flughafen unter dem Avolta-Dach realisiert. Zahlreiche neue und innovative Konzepte wurden in den letzten Monaten umgesetzt, die das kulinarische Angebot des Flughafens erweitern. Beliebte Marken wie Heberer Wiener Feinbäcker & Traditional Bakery, Le Crobag, Two Tigers, 51 Degrees Bar & Kitchen, Espresso House, Simit Sarayi, Brewgate im Terminal 2, Amore Bar & Restaurant, Brewgate im Terminal 1, Bistrot „grab and go“ sowie Nakha - Taste of Orient und das Brauhaus „früh bis spät“ empfangen bereits jetzt ihre Gäste. Weitere Konzepte wie das mediterrane Casual-Dining-Konzept Terracotta werden demnächst eröffnet.

Über Avolta

Avolta AG ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Travel Retail und Gastronomie. Das breit diversifizierte Geschäftsmodell erstreckt sich über geografische Regionen, Vertriebskanäle und Markenportfolios: Avolta ist in 70 Ländern an 1.000 Standorten vertreten und betreibt über 5.100 Verkaufsstellen in drei Segmenten – Duty-Free, Food & Beverage sowie Convenience – an verschiedenen Kanälen wie Flughäfen, Autobahnen, Kreuzfahrtschiffen und Fähren, Bahnhöfen, Grenzshops und in Innenstädten.