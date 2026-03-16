Neue Frische aus Köln

Das Sortiment von Mühlen bekommt Zuwachs. Mit dem Mühlen Naturradler alkoholfrei 0,0 kommt eine neue alkoholfreie Variante auf den Markt, die für eine leichte und zeitgemäße Erfrischung im Radler-Segment steht. Das Naturradler aus Köln kombiniert 60 Prozent Zitronenlimonade mit 40 Prozent alkoholfreiem Bier und sorgt damit für einen frischen, ausgewogenen Geschmack. Naturtrüb und mit sehr guter Drinkability ist es auf unkomplizierten Genuss ausgelegt.

Alkoholfreie Mischgetränke liegen aktuell voll im Trend und treffen auf eine starke Nachfrage bei Konsumenten, die bewusster genießen möchten. Echt alkoholfrei (0,0 Prozent) eignet sich das Mühlen Naturradler auch besonders für aktive und sportliche Menschen, die nach einem erfrischenden Getränk suchen. Auch bei den Nährwerten setzt das Naturradler auf Leichtigkeit: Mit nur 29 kcal pro 100 ml liegt es deutlich unter vielen klassischen Softdrinks und bietet damit eine frische Option für den Alltag.

„Alkoholfreie Mischgetränke entwickeln sich dynamisch und werden immer stärker nachgefragt“, sagt Mühlen-Produktmanager Johannes Hemme. „Mit unserem Mühlen Naturradler haben wir ein Getränk geschaffen, das besonders leicht und erfrischend ist.“

Das Mühlen Naturradler alkoholfrei 0,0 wird ausschließlich in der Gourmetflasche angeboten. Erhältlich ist es sowohl im Fourpack (Sporttasche) als auch im Kasten. Parallel dazu wird auch das Mühlen Freibier in der Gourmetflasche eingeführt – als Einzelflasche sowie im praktischen Fourpack. Somit sind alle Mühlen-Sorten in der Gourmetflasche verfügbar.