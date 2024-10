Nur mit Latinum?

Im Kölner Studentenviertel geht ähnlich wie bei dem Pariser Namenspaten alles: tagsüber Wissen tanken, Kaffee trinken und in der Sonne sitzen; abends Bars, Restaurants, Clubs und Kneipen bei einem Kölsch auschecken. Die perfekte Kombination!

Seit geraumer Zeit ist eins besonders angesagt: neapolitanische Pizza. Wir finden, zu Recht! Heute probieren wir mal aus, wie die im Nonna Napoli schmeckt. Eine Empfehlung von Freunden. Natürlich haben wir reserviert und werden zu unserem Tisch begleitet. Alles ganz neu hier. Modern eingerichtet. Besonders fallen die großen Glühbirnen über der Theke ins Auge. Die haben wir auch zuhause und feiern die total. Aber zum Essen ... Wie könnte es anders sein: Als Vorspeise teilen wir uns eine gemischte Vorspeisenplatte. Eine geniale Erfindung. Und beim Hauptgericht solle es natürlich Pizza sein. Deswegen sind wir schließlich hier. Aber einer möchte eine Extrawurst und nimmt Spaghetti al Salmone. Ansonsten eine Parma Deluxe, eine Burrata e Verdure grigliate und eine Tartufo e Funghi. Die Vorspeisen sind köstlich, gut zusammengestellt und schnell weg. Dann bestellen wir unsere Stange Sion Kölsch und wünschen uns die Pizza herbei. Geklappt! Und unsere Freunde haben nicht zu viel versprochen. Einfach lecker - und zwar alle. Wir haben die Pizzen schneiden lassen und können jetzt ganz einfach voneinander probieren. Ganz schön schlau. Ein Espresso zum Abschluss muss sein und dann geht es in die Moselstraße.

Beim City Bowling trainieren wir ein paar Kalorien wieder ab. Zuerst die Schuhe abholen, dann ab zur Bahn. Hier ist mächtig was los. Volles Haus und alle geben richtig Gas. Nebenan feiert Laura mit ihren Besties Geburtstag und die Ladys haben ansteckend gute Laune. Das Peters Kölsch wird gebracht, so dass wir keinen Wurf verpassen. Sogar zwei Strikes schaffen wir. Nicht viel, aber wir sind trotzdem stolz. Zum Glück übernimmt der Computer die Rechenarbeit. Am Schluss setzten wir uns noch kurz an die Theke und schauen den anderen beim Spiel zu.

Dann zieht es uns in die Kyffhäuser hinauf zum Lost Level. Hier zocken wir Super Mario am Nintendo, neben uns daddeln zwei Stammkunden FIFA auf einer Next Gen-Konsole. Die Controller leiht man gegen ein Pfand, ansonsten kosten nur Snacks und Getränke. Wir gönnen uns einen Kölsch Cocktail: Gimli‘s Pint mit Peters Kösch, Red Bull und Zimtsirup. Schmeckt unerwartet gut. Wer traditioneller aufgestellt ist, kann hier auch Brettspiele leihen. Einmal im Monat tun das hier übrigens alle: am Brettspieleabend. Überhaupt gibt es viele Events. Da werden wir ein Auge drauf halten. Für heute ziehen wir weiter an den Hohenstaufenring.

Das Gigi Italian hat ganz frisch eröffnet und bietet ebenfalls neapolitanische Spezialitäten an. Wir sind noch sehr satt und bleiben beim Sion Kölsch. Das lassen wir uns im loungigen Bereich ganz hinten schmecken. Bei der Einrichtung mischen sich verschiedene Stile, aber alles passt erstaunlich gut zusammen. Ist natürlich immer Geschmacksache, aber uns gefällt es. Ein Blick in die offene Küche macht Lust auf mehr. Also kommen wir noch einmal wieder.

Jetzt zieht es uns aber zum letzten Stopp des Tages: dem Blue Shell. Daran geht einfach kein Weg vorbei. Schon von außen macht es seinem namen alle Ehre und zieht die Besucher magisch an. Uns auch. Schon sind wir drin, setzen uns an die Theke und bekommen rasant schnell unser letztes Kölsch des Abends. Farblich passender könnte es nicht sein. Hier wird Sion Kölsch augeschenkt. Wir sto- ßen an und schon perlt es herrlich kühl die Kehle runter. Dann überlegen wir, welche Art der Pizza uns am besten schmeckt. Konsens finden wir nicht. Jedem die seine!

