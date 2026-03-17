Nussecken von Tante Tobis Backwaren mit Gaffel-Apfelmarmelade

Im Gaffel am Dom gibt es ab sofort mit der Gaffel-Nussecke eine besondere süße Spezialität. Entstanden ist sie in Zusammenarbeit mit dem Kölner Start-up Tante Tobis Backwaren.

Die Kreation ist hausgemacht und kombiniert fruchtige Gaffel-Apfelmarmelade, geröstetes Malz, Haselnusskrokant und feine dunkle Kuvertüre. Das Ergebnis ist eine Nussecke mit aromatischer Tiefe und einer subtilen malzigen Note. Sie ist eine stimmige Verbindung aus Brauhaus- und Backtradition.

Hinter Tante Tobis Backwaren steht Tobias Jansen, der seine Leidenschaft fürs Backen bereits früh entdeckt hat. Bereits mit 13 Jahren legte er sich von seinem Kommunionsgeld seine erste Küchenmaschine zu, um eigene Rezeptideen umzusetzen. Während seines Studiums versorgte er regelmäßig Kommilitonen mit selbst gebackenen Spezialitäten.

Im vergangenen Jahr gründete Tobias Jansen mit seinen Freunden Jean-Marc Fey und Elmar Heilf Tante Tobis Backwaren. Sein Ansatz: traditionelle Backwaren mit ehrlichen Zutaten, handwerklicher Herstellung und modernem Markenverständnis neu zu interpretieren.

Seine Nussecken sind bereits in ausgewählten Cafés, Restaurants, Büdchen und Bars in Köln erhältlich. Die Nachfrage steigt kontinuierlich, teilweise kommt die Produktion kaum hinterher.

Die Gaffel-Nussecke steht seit dem 16. März auf der Karte des Gaffel am Dom. Später wird sie auch in weiteren Gastronomien angeboten.