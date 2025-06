Petals & Pastries Café

Das Excelsior Hotel Ernst präsentiert in diesem Sommer ein be-sonderes Highlight: Vom 28. Juni bis zum 03. August 2025 öffnet im Innenhof des Luxushotels ein Pop-up Flower Café. In dieser einzigartigen Kulisse vereinen sich die Patisseriekunst von Executive Pastry Chef Pavel Tanev und die floristische Ge-staltung von Ali Pourkhalili zu einem besonderen Erlebnis für alle Sinne.

Patisserie trifft Floristik: ein Künstler-Duo für den perfekten Afternoon Tea

Das temporäre Café bietet eine besondere Interpretation des traditionsreichen Afternoon Teas, der erstmals unter freiem Himmel serviert wird. Im Fokus steht eine sorgfältig abgestimmte Auswahl klassischer Köstlichkeiten – darunter delikate, herzhafte Sandwiches, frisch gebackene Scones, serviert mit Clotted Cream, Lemon Curd und Marmelade, sowie fein abgestimmte Patisserie-Kreationen, die von den floralen Aromen des Innenhofs inspiriert sind. Ein Glas feinster Champagner rundet den „Petals & Pastries“ Afternoon Tea ab. Neben dem kulinarischen Genuss können die Gäste auch kunstvolle Blumenarrangements von Ali Pourkhalili erwerben, die eigens für dieses Pop-up konzipiert wurden. „Es ist eine wahre Freude, eine Atmosphäre zu schaffen, die den Gästen eine Auszeit vom hektischen Alltag bietet und sie in eine Welt voller Schönheit entführt – genau dieser Wunsch steht im Mittelpunkt des Flower Cafés“, sagt Ali Pourkhalili über seine floralen Arrangements, die den Innenhof in ein blühendes Paradies verwandeln.

Auch Pavel Tanev, Executive Pastry Chef des Excelsior Hotel Ernst, beschreibt die kreative Herausforderung des Projekts: „Es ist eine besondere Freude, unsere beiden Welten – die der floralen Schönheit und der exquisiten Patisserie – miteinander zu verbinden. Unser Ziel ist es, den Gästen ein harmonisches, geschmackliches und visuelles Erlebnis zu bieten, das sie so noch nie erlebt haben.“

× Erweitern Foto: FH Media & Consulting

Vom Café zur Bar-Oase

Mit Einbruch der Dämmerung verwandelt sich das Flower Café in eine stilvolle Bar-Terrasse. In dieser besonderen Abendatmosphäre können die Gäste floral inspirierte Cocktails und eine erlesene Auswahl an hochwertigen Getränken aus der Charles Bar genießen – ideal für einen entspannten Ausklang des Tages in einem einzigartigen Ambiente.

Reservierungsmöglichkeiten

Der „Petals & Pastries“ Afternoon Tea wird von Montag bis Freitag im Zeitraum von 14:00 bis 18:00 Uhr zur gewünschten Uhrzeit serviert. Am Wochenende stehen zwei feste Zeitfenster, von 13:00 bis 15:30 Uhr sowie 16:00 bis 18:30 Uhr, zur Wahl. Das Erlebnis kostet 84 Euro pro Person. Reservierungen sind ab sofort möglich und werden aufgrund begrenzter Platzkapazitäten empfohlen. Bei schlechtem Wetter findet der Afternoon Tea im Wintergarten des Hotels statt.

Über das Excelsior Hotel Ernst

Erbaut im Jahr 1863 und seit 1871 in Familienbesitz, verbindet das Excelsior Hotel Ernst Tradition und Innovation in einer einzigartigen Symbiose. Als einziges Mit-glied der „Leading Hotels of the World“ in Köln bietet es mit seinen 134 Zimmern und Suiten luxuriösen Wohnkomfort und den höchsten Servicestandard der Stadt. Das Excelsior Hotel Ernst befindet sich im Zentrum von Köln direkt gegenüber dem Kölner Dom. Alle Sehenswürdigkeiten, die Kölner Altstadt und der Rhein sind fuß-läufig in nur wenigen Gehminuten zu erreichen.

Weitere Informationen unter www.excelsiorhotelernst.com