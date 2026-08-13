111 Mal lecker essen in Köln

Wo gibt es Adenauers legendäres Brot? Wo speist man unter einem Lampengarten? Gibt es wirklich ein Eis namens Bob Marley? Köln ist so viel mehr als Flönz und Halve Hahn! Egal, ob man Tipps für den kleinen Geldbeutel oder das große Festessen sucht, ob man Streetfood oder Fine Dining im Sinn hat: Dieses Buch bietet111 kulinarische Erlebnisse, die lange im Gedächtnis bleibenwerden! Mit digitaler Karte.

Vom Kultimbiss zum Spitzenrestaurant

Expand Foto: Emons Verlag

Köln wandelt sich kulinarisch immens. Ob vegane Burger, Weltklasse-Sushi, Naturweine, Hummus Kitchen, koschere Kantine, originalbelgische Fritten oder ein Menü, das einer kleinen Weltreisegleicht – man findet mittlerweile eine außergewöhnliche Vielfalt für nahezu jeden Geschmack.

Die bekannten Gastrokritiker:innen Carsten Henn und Julia Floßkennen die spannendsten Adressen für Foodies in der Domstadt. In der Neuauflage des beliebten Gastroführers stellen sie persönliche Tipps und besondere Genussorte vor – vom Geheimtipp bis zur etablierten Institution, vom Klassiker bis zur innovativen Fusion-Küche.

Ihre kulinarische Reise führt durch die ganze Stadt: von der Südstadt über das Belgische Viertel bis nach Kalk. Dabei zeigen Henn und Floß, wie facettenreich, international und überraschend Köln heute isst. Die Gastroszene ist vielfältig, kreativ und ständig in Bewegung – und viel zu spannend, um immer wieder dieselben Lokale zu besuchen.

Dieser Guide eröffnet neue kulinarische Perspektiven: Man kann sich auf die persönlichen Empfehlungen der beiden Food-Experts verlassen. Sympathisch geschrieben und einladend bebildert, macht das Buch Lust auf eine genussvolle Entdeckungsreise durch Kölns Küchen, Viertel und gastronomische Besonderheiten.

Carsten Henn (*1973) ist nicht nur einer der einflussreichsten Weinjournalisten Deutschlands, sondern verfasste mit den Julius-Eichendorff-Romanen auch die erfolgreichste Weinkrimiserie im deutschsprachigen Raum. Er studierte Weinbau in Australien und erwarb einen uralten Riesling-Weinberg an der Mosel. Seit vielen Jahren arbeitet er auch als Restaurantkritiker, testete unter anderem für den Gault&Millau, die Welt am Sonntag, den Feinschmecker und Kölner Stadt-Anzeiger.

Julia Floß hat das Kochen in der Traube Tonbach gelernt, in verschiedenen Sterneküchen gearbeitet und später Journalismus studiert. Heute arbeitet sie als freischaffende Köchin, Autorin und Podcasterin für Funk und Fernsehen. Sie ist die Maus-Köchin bei der Sendung mit der Maus zum Hören, verrät ihre Rezepte unter anderem bei WDR 5, WDR 3, dem Deutschlandfunk, der WDR Sendung »hier und heute«, und nicht zuletzt ist sie Restaurant-Kritikerin beim Kölner Stadt-Anzeiger.

Das Buch erscheint am 20. August im Emons Verlag.