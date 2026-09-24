Am 9. Oktober 2026 feiert das taku im Excelsior Hotel Ernst sein 25-jähriges Jubiläum. Seit 15 Jahren trägt das Restaurant durchgehend einen Michelin-Stern und hat sich zugleich eine ganz eigene Haltung bewahrt: moderne asiatische Küche auf höchstem Niveau, verbunden mit einer persönlichen, entspannten Atmosphäre. Küchenchef Mirko Gaul widmet den gesamten Jubiläumsmonat den Gerichten, Aromen und Erinnerungen, die das taku geprägt haben – mit einem besonderen Menü, inspiriert von sechs seiner persönlichen Lieblingsgerichte aus 25 Jahren Restaurantgeschichte.

25 JAHRE TAKU – 15 JAHRE MICHELIN-STERN

Seit seiner Eröffnung am 9. Oktober 2001 steht das taku für eine moderne asiatische Küche, die unterschiedliche Einflüsse Ostasiens aufgreift und mit einer eigenen, zeitgemäßen Handschrift verbindet. Seit 2009 prägt Mirko Gaul die kulinarische Ausrichtung des Restaurants. Im Jahr 2011 wurde das taku erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, damals mit Mirko Gaul als Sous-Chef. Seitdem trägt das Restaurant die Auszeichnung ohne Unterbrechung. Über die Jahre hat sich das taku stetig weiterentwickelt und dabei seine eigene Identität bewahrt. Klare Aromen, präzises Handwerk und die Offenheit für neue Impulse sind bis heute charakteristisch für die Küche. Gleichzeitig steht das Restaurant für Casual Fine Dining im besten Sinne: Küche und Service auf höchstem Niveau treffen auf eine persönliche, entspannte Atmosphäre, in der sich Gäste vom ersten Moment an wohlfühlen sollen.

DAS JUBIÄUMSMENÜ: SECHS GERICHTE, DIE GESCHICHTE ERZÄHLEN

Für das Jubiläumsmenü blickt Mirko Gaul auf seine Zeit im taku zurück und greift sechs Gerichte auf, die für ihn persönlich besondere Erinnerungen tragen. Vertraute Klassiker treffen dabei auf neue Interpretationen und überraschende Akzente. Ein besonderes Highlight: „Entenflügel & Garnele“ mit Chili, Austernpilzen und Shaoxing. Die Kreation aus dem Jahr 2012 ist eine Neuinterpretation der einstigen Pekingente und zählt zu den persönlichen Lieblingsgerichten von Mirko Gaul. Auch „Hamachi aus den Niederlanden“ mit Miso, Nori und Gurke kehrt für das Jubiläumsmenü auf den Teller zurück. So entsteht kein Rückblick im klassischen Sinne, sondern eine kulinarische Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. „Wenn ich an 25 Jahre taku denke, denke ich nicht zuerst an Auszeichnungen, sondern an Gerichte, Produkte und Begegnungen, die hängen geblieben sind. Für das Jubiläumsmenü habe ich sechs Gerichte ausgewählt, mit denen ich ganz persönliche Erinnerungen verbinde. Ich wollte sie nicht einfach wiederholen, sondern noch einmal neu betrachten, mit dem, was sich auch bei mir und in unserer Küche in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat“, sagt Mirko Gaul, Küchenchef des taku.

× Erweitern Foto: Mirko Gaul Aal mit Räucheraal-Sud Schalotte und Beten

Auch im Glas wird das Jubiläum aufgegriffen: Gemeinsam mit dem traditionsreichen Schlossgut Diel an der Nahe präsentiert das taku einen Jubiläumssekt sowie einen Kabinett-Weißwein und damit zwei ausgewählte Begleiter für die kulinarische Reise durch 25 Jahre taku.

JUBILÄUMSMENÜ AUF EINEN BLICK

Das Jubiläumsmenü wird vom 1. bis 31. Oktober 2026 im taku serviert und ist wahlweise als Vier- oder Sechs-Gang-Menü buchbar. Der Preis liegt bei 121 Euro pro Person für das Vier-Gang-Menü und bei 165 Euro pro Person für das Sechs-Gang-Menü. Ergänzend zum Menü werden ein Jubiläumssekt sowie ein Kabinett-Weißwein aus dem Schlossgut Diel angeboten. Reservierungen sind über die Website des taku sowie über die bekannten Reservierungskanäle ab sofort möglich.

ÜBER DAS TAKU

Das Restaurant taku im Excelsior Hotel Ernst ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Kölner Fine-Dining-Szene. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2001 steht es für moderne ost-asiatische Spitzenküche, präzises Handwerk und außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Seit 15 Jahren trägt das taku durchgehend einen Michelin-Stern. Unter der Leitung von Küchenchef Mirko Gaul verbindet das Restaurant höchste kulinarische Ansprüche mit einer persönlichen, entspannten Casual-Fine-Dining-Atmosphäre.

Weitere Informationen unter https://taku.de/events/