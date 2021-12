Indisches Soulfood im neuen Lokal bietet das Ginti & More. Das moderne, urbane Restaurant ergänzt das mehr traditionelle Lokal im Belgischen, auch mit Fusion Food. Das Lamm aus dem indischen Tandoor Ofen ist köstlich, es lohnt sich auf die Spezialitäten des Hauses zu achten. Der luxuriöse Premium-Burger für 45 Euro ist mit australischem Wagyu Blackmore Rind belegt. Leckere Sides sind z.B. das WasabiKaroffelstampf. Die Auswahl an vegetarischen Gerichten ist zudem groß. Die Cocktails sind mal was anderes. Das Essen to go gibt es ohne Verpackungsmüll mit Behälter zum Zurückgeben.

Ginti & More, Fleischmengergasse 37 (Cäcilien Viertel), Tel. 20 19 78 50, Ö: Di-So 11-22.30h, www.gintiandmore.de

