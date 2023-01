Hanoi Vegan & Heinenhof

Der Vietnamese Hung Thach Thanh wurde in Hanoi geboren, hatte in Halle und Braunschweig ein Restaurant und bringt nun authentische vietnamesische Küche nach Köln. Im Szeneviertel Ehrenfeld hat er ein aufwendig mit viel Holz gestaltetes Lokal eröffnet. Lampions hängen von der Decke, es ist gemütlich. Vegane Speisen bis hin zur veganen Ente kriegen die Gäste hier. Die Waren werden vom Bauernhof Heinenhof in Pulheim bezogen, die Qualität des Essens ist gut und es sieht gut aus, ein Besuch lohnt sich.

Venloer Str. 453-439 (Ehrenfeld), Tel. 56 26 26 96, www.hanoivegan.de

